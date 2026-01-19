Colo Colo no logra levantar cabeza en su gira por Uruguay. Apenas unas horas después del amargo partido ante los Alianza Lima, el plantel albo volvió a saltar a la cancha esta mañana para disputar un amistoso “secreto” a puertas cerradas, cosechando una nueva caída que profundiza las dudas en la pretemporada.

Con una formación alternativa para dosificar cargas, el equipo no pudo ante su rival charrúa y confirmó un registro inquietante: las derrotas se acumulan y las victorias en los 90 minutos siguen sin aparecer, instalando una sensación de preocupación total en el cuerpo técnico a pocos días del estreno oficial.

🇺🇾 ¿Contra quién perdió Colo Colo y cuál fue el marcador?

El rival de turno en esta jornada matutina fue el Montevideo City Torque. En un duelo pactado a 70 minutos en el complejo deportivo, el cuadro chileno no pudo imponer sus términos y terminó cayendo por un marcador de 2-0.

Este amistoso informal sirvió para darle rodaje a quienes no sumaron minutos anoche ante Alianza Lima, pero el resultado volvió a ser negativo, dejando en evidencia que el “equipo B” tampoco logra encontrar la solidez defensiva necesaria ante el conjunto ciudadano.

🔄 ¿Qué jugador reapareció en la formación alba?

Dentro de las pocas noticias positivas que dejó el entrenamiento, destacó el retorno de Joaquín Sosa. El defensor volvió a sumar minutos de fútbol tras superar una fatiga muscular que lo había tenido al margen, siendo evaluado directamente por el cuerpo técnico pensando en el debut en el Campeonato Nacional.

Por la vereda contraria, el City Torque contó con la presencia del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, ex Colo Colo, quien fue parte del bloque ofensivo que vulneró el arco colocolino en dos ocasiones.

Colo-Colo cayó 2-0 ante Montevideo City Torque (70 minutos). Los albos presentaron un equipo alternativo (los jugadores que no fueron titulares ayer). Joaquín Sosa volvió a sumar minutos tras la fatiga muscular. En el cuadro uruguayo jugó Salomón Rodríguez @adnradiochile — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) January 19, 2026

⚠️ ¿Cuál es el preocupante saldo que deja la gira en Uruguay?

Más allá de este partido puntual, lo que realmente enciende las alarmas en Macul es la estadística global. Desde su arribo a la Serie Río de la Plata, Colo Colo acumula tres derrotas (Universidad de Concepción, Alianza Lima y ahora Montevideo City Torque) y solo ha logrado ganar un partido mediante definición a penales tras empatar sin goles en el tiempo regular ante Olimpia de Paraguay.

Estas sensaciones negativas, sumadas a la falta de triunfos contundentes, ponen una presión extra sobre el plantel antes de regresar a Chile, donde deberán cambiar el chip rápidamente para enfrentar a Deportes Limache el 1 de febrero por la fecha 01 del Campeonato.