El mercado de la Primera B no suele ofrecer nombres que conecten de inmediato con la memoria del hincha. Por eso, cuando aparece Patricio Rubio, el foco cambia. No es un fichaje más ni una apuesta a futuro: es un regreso con historia y presión real.

El delantero quedó libre tras cerrar su etapa en Ñublense y resolvió rápido su siguiente paso. Según información de AS Chile, ya aprobó los exámenes médicos y la firma de su contrato es inminente. Una decisión directa, sin margen para lecturas ambiguas, en un escenario donde el contexto manda más que la proyección.

⚽ Patricio Rubio y la vuelta al origen que remece el Ascenso

Rubio aceptó volver a Unión Española, el club donde vivió sus mejores años y donde hoy el desafío es completamente distinto. El objetivo es uno y no admite desvíos: pelear arriba desde el inicio.

En Unión valoraron su conocimiento del medio y su capacidad para asumir liderazgo en una categoría áspera. El Ascenso exige regularidad y carácter, dos atributos que el delantero conoce bien y que hoy pesan más que cualquier antecedente.

🔴 Memoria, goles y una exigencia inmediata en Santa Laura

En su primer ciclo con los hispanos, Rubio fue campeón, levantó una Supercopa y firmó una temporada de 23 goles que marcó época. Luego regresó en 2021 tras su paso por Alianza Lima. Ahora, el contexto es más crudo y el margen de error es mínimo.

El conjunto hispano apuesta por nombres con memoria competitiva para reconstruir su camino y conseguir el objetivo de volver lo antes posible a la Primera División.