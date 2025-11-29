Unión Española y O’Higgins animan un duelo clave en la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, el que puede definir cosas en la zona de descenso y en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
Unión necesita ganar de cualquier manera, ya que de lo contrario sentenciará su descenso a la Primera B. Al mismo tiempo necesita que Everton y/o Limache pierdan sus partidos.
Por el lado de los Celestes, la victoria es necesaria para su aspiración de ir a la Libertadores: si gana queda en zona de Chile 3 (a la espera de lo que haga U de Chile contra Coquimbo) y a solo dos puntos del Chile 2.
⚽ Unión Española vs O’Higgins en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs O’Higgins?
El encuentro de Unión Española vs O’Higgins se jugará este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.
- 🏟️Estadio: Santa Laura
- 📅Fecha: Domingo 30 de noviembre
- 🕗Horario: 18:00 horas
📺 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs O’Higgins?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Unión Española vs O’Higgins
- Árbitro: Piero Maza
- 1er asistente: Alejandro Molina
- 2do asistente: Wladimir Muñoz
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Carlos Venegas
🧾 El posible XI de Unión Española vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025
El posible once: Martín Parra; Kevin Contreras, Fabricio Formiliano, Valentín Vidal, Rodrigo Alarcón; Gonzalo Castellani, Felipe Massri, Pablo Aránguiz, Ariel Uribe; Fernando Ovelar y Franco Ratotti.
DT: Gonzalo Villagra.
🧾 El posible XI de O’Higgins vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Omar Carabalí; Nicolás Garrido, Moisés González, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Matías Lugo, Juan Leiva, Bryan Rabello; Martín Sarrafiore, Francisco González y Maximiliano Romero.
DT: Francisco “Paqui” Meneghini