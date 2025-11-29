Unión Española y O’Higgins animan un duelo clave en la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, el que puede definir cosas en la zona de descenso y en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Unión necesita ganar de cualquier manera, ya que de lo contrario sentenciará su descenso a la Primera B. Al mismo tiempo necesita que Everton y/o Limache pierdan sus partidos.

Por el lado de los Celestes, la victoria es necesaria para su aspiración de ir a la Libertadores: si gana queda en zona de Chile 3 (a la espera de lo que haga U de Chile contra Coquimbo) y a solo dos puntos del Chile 2.

⚽ Unión Española vs O’Higgins en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29
Unión Española
30/11/2025 18:00
Sin Comenzar
O'Higgins
Últimos enfrentamientos
O'H 1 – 0 UNI 15/06/2025
O'H 1 – 0 UNI 25/09/2024
O'H 2 – 2 UNI 26/04/2024
UNI 3 – 3 O'H 12/11/2023
UNI 1 – 1 O'H 30/04/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs O’Higgins?

El encuentro de Unión Española vs O’Higgins se jugará este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

  • 🏟️Estadio: Santa Laura
  • 📅Fecha: Domingo 30 de noviembre
  • 🕗Horario: 18:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs O’Higgins?

  • 📺TV: TNT Sports Premium
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Unión Española vs O’Higgins

  • Árbitro: Piero Maza
  • 1er asistente: Alejandro Molina
  • 2do asistente: Wladimir Muñoz
  • Cuarto árbitro: Cristian Galaz
  • VAR: Rodrigo Carvajal
  • AVAR: Carlos Venegas

🧾 El posible XI de Unión Española vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Martín Parra; Kevin Contreras, Fabricio Formiliano, Valentín Vidal, Rodrigo Alarcón; Gonzalo Castellani, Felipe Massri, Pablo Aránguiz, Ariel Uribe; Fernando Ovelar y Franco Ratotti.

DT: Gonzalo Villagra.

🧾 El posible XI de O’Higgins vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Omar Carabalí; Nicolás Garrido, Moisés González, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Matías Lugo, Juan Leiva, Bryan Rabello; Martín Sarrafiore, Francisco González y Maximiliano Romero.

DT: Francisco “Paqui” Meneghini