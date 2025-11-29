Unión Española y O’Higgins animan un duelo clave en la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, el que puede definir cosas en la zona de descenso y en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Unión necesita ganar de cualquier manera, ya que de lo contrario sentenciará su descenso a la Primera B. Al mismo tiempo necesita que Everton y/o Limache pierdan sus partidos.

Por el lado de los Celestes, la victoria es necesaria para su aspiración de ir a la Libertadores: si gana queda en zona de Chile 3 (a la espera de lo que haga U de Chile contra Coquimbo) y a solo dos puntos del Chile 2.

⚽ Unión Española vs O’Higgins en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Unión Española Sin Comenzar O'Higgins Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos O'H 1 – 0 UNI 15/06/2025 O'H 1 – 0 UNI 25/09/2024 O'H 2 – 2 UNI 26/04/2024 UNI 3 – 3 O'H 12/11/2023 UNI 1 – 1 O'H 30/04/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs O’Higgins?

El encuentro de Unión Española vs O’Higgins se jugará este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

🏟️Estadio: Santa Laura

📅Fecha: Domingo 30 de noviembre

🕗Horario: 18:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs O’Higgins?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Unión Española vs O’Higgins

Árbitro: Piero Maza

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Wladimir Muñoz

Cuarto árbitro: Cristian Galaz

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Carlos Venegas

🧾 El posible XI de Unión Española vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Martín Parra; Kevin Contreras, Fabricio Formiliano, Valentín Vidal, Rodrigo Alarcón; Gonzalo Castellani, Felipe Massri, Pablo Aránguiz, Ariel Uribe; Fernando Ovelar y Franco Ratotti.

DT: Gonzalo Villagra.

🧾 El posible XI de O’Higgins vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Omar Carabalí; Nicolás Garrido, Moisés González, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Matías Lugo, Juan Leiva, Bryan Rabello; Martín Sarrafiore, Francisco González y Maximiliano Romero.

DT: Francisco “Paqui” Meneghini