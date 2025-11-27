Unión Española atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Los hispanos marchan en el penúltimo lugar del Campeonato Nacional y no dependen de sí mismos para evitar el descenso a la Primera B.

La derrota frente a Deportes Limache el pasado viernes profundizó la crisis de los de Independencia y los dejó al borde del abismo. De hecho, si se dan ciertos resultados podrían perder la categoría este fin de semana, a falta de una fecha.

En el Estadio Santa Laura son conscientes de ello, por lo que apelan a todo para evitar el desastre. Así al menos lo dejó claro el club, que en las últimas horas adoptó una particular medida para su próximo compromiso en el torneo.

😮 La medida desesperada de Unión Española en su lucha por no descender

El próximo desafió de Unión Española, donde está obligada a ganar para seguir con vida en primera división será ante O’Higgins de Rancagua, elenco que marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Entendiendo la dificultad del cruce frente a los celestes, la dirigencia del conjunto hispano decidió disponer de precios populares para llenar el Estadio Santa Laura.

“Necesitamos que la Catedral vuelva a latir (…) Más que nunca, debemos estar juntos, alentando con fuerza al Rojo de Independencia para afrontar este importante desafío”, publicó el club en sus redes sociales.

🏟️ Precios populares para el Unión Española vs O’Higgins

El trascendental compromiso se jugará solo con hinchas de Unión Española y las entradas se comenzaron a vender este jueves. La entrada más barata es la de Galería Sur, la cual tiene un valor de $3.000.

Andes, por su parte, está a $6.000, mientras que Tribuna Lateral y Marquesina cuestan $15.000 y $25.000, respectivamente. Además, las entradas infantil tienen un 50% de descuento y cada abonado del club podrá asistir con un acompañante gratis.

¡Todos a la Catedral por Unión Española! 🙌🏟️🇪🇸



Este domingo necesitamos que la Catedral vuelva a latir fuerte en nuestro partido ante O’Higgins y tu apoyo es fundamental.



🗣️ Más que nunca, debemos estar juntos, alentando con fuerza al Rojo de Independencia para afrontar este… pic.twitter.com/90SaEEPW4K — Unión Española (@UEoficial) November 27, 2025

📅 ¿Cuándo juega Unión Española vs O’Higgins?

Unión Española, con la obligación de ganar para seguir con vida en la Primera División, recibirá a O’Higgins de Rancagua el próximo domingo 30 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

