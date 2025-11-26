Unión Española sigue atravesando uno de sus peores momentos. El equipo hispano está contra la pared en el torneo y su lucha por evitar el descenso parece dejar cada fecha menos margen para respirar. A cuatro puntos de la salvación y con la obligación de ganarle a O’Higgins este domingo, el clima en Plaza Chacabuco es de máxima tensión.

En paralelo al incómodo presente futbolístico, otro tema terminó de agitar a la hinchada: la versión que aseguraba que el club estaba a la venta. El rumor corrió como pólvora después de la dura caída ante Deportes Limache, instalando un ruido que nadie quería en medio de la crisis.

🔥 Venta de Unión Española: la aclaración que cambia el escenario

La especulación apuntaba directamente a Jorge Segovia, propietario del cuadro rojo, quien supuestamente habría decidido poner a la institución en el mercado. Sin embargo, el propio dirigente ya había desestimado aquello de manera informal. Faltaba, eso sí, una postura institucional clara y pública.

Esa respuesta llegó este miércoles. A través de sus plataformas oficiales, el club salió a cortar el tema de raíz, desmintiendo categóricamente cualquier intención de venta. El comunicado fue directo: “Estas versiones carecen de sustento y no representan la realidad del club, cuyo proyecto deportivo e institucional se mantiene firme”, señalaron.

📌 Un mensaje para calmar al hincha en plena tormenta

Más allá de las palabras, el mensaje busca devolver algo de calma a una parcialidad que ha visto cómo el equipo se complica semana a semana. En Unión saben que el foco debe volver a lo deportivo, donde cada partido es una final y la permanencia se juega con el cuchillo entre los dientes.

Con la aclaración sobre la mesa, la dirigencia espera cerrar el capítulo extrafutbolístico y concentrarse en lo urgente: sumar puntos, salir del fondo y evitar que 2026 los encuentre en Primera B.