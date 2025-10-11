Jorge Segovia, propietario de Unión Española, fue apuntado por una exfigura del club en medio de la crisis que tiene a los hispanos en zona de descenso a la Primera B.

A falta de 7 fechas para el final del Campeonato Nacional, Unión está a un punto de la salvación, lugar que está ocupando actualmente Deporte Limache.

💎 Exfugura de Unión Española apunta a Jorge Segovia

Fue Sebastián Jaime quien señaló a Jorge Segovia en diálogo con En Cancha y señaló: “Hay veces en que me gustaría saber si es que Jorge Segovia está o no metido en el día a día en las cosas que necesita el plantel en Santa Laura”.

“Hay muchas cosas, extrafutbolísticas, que hay que ponerles atención, porque si no se genera una rueda y todo va para atrás”, añadió.

También lamentó todo lo que ha ocurrido en esta temporada: “Fueron demasiados cambios. Estuvo el Coto (José Luis Sierra) y no pudo hacer caminar al equipo. Ya pasaron varios técnicos, ahora Miguel Ramírez… Hay cosas que no me cierran, que no sé si es por falta de inversión, de traer jugadores más experimentados y no cargar tanto a los chicos, porque ahora es un plantel joven, más allá de los últimos refuerzos que llegaron”.

“Tengo fe de que todo va a salir bien, pero se sufre mucho. Veníamos de ganar a Ñublense y ese partido era el peak para salir de la situación incómoda, porque más encima pierden los de arriba, La Serena y Limache. Era el momento de despegar en nuestra casa en el clásico con el Audax y recibimos un golpe bajo”, sentenció.

