Unión Española vive uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Al borde del descenso y con un cierre de torneo que no da margen de error, el club hispano enfrenta un remezón dirigencial que dejó a la hinchada en estado de alerta. La debacle deportiva ya era suficientemente grave, pero ahora el ruido viene desde arriba.

En medio de un silencio prolongado por parte de Jorge Segovia, surgió una información que abrió un escenario completamente nuevo para el equipo hispano. Y aunque nada ha sido comunicado oficialmente, lo revelado por periodistas deportivos encendió las alarmas en Santa Laura.

🔴 La decisión sobre Segovia: el movimiento que remeció a Santa Laura

En el programa Todo es Cancha, el periodista Marcelo Muñoz soltó la frase que desató la tormenta. “Unión Española está a la venta. La familia Segovia se abrió y ya tomó la decisión, esto está en venta”, aseguró, marcando un antes y un después en medio del caos deportivo.

Según el profesional, la orden ya está dada al interior del club: escuchar y evaluar ofertas que puedan llegar en los próximos días. “Ahora hay que ver si las propuestas son atractivas para que las tomen”, complementó.

⚽ Un club en crisis total: lo que preocupa a los hinchas

Pero la revelación no terminó ahí. Su compañero de panel, Pancho Eguiluz, lanzó otro dato fuerte: Santa Laura se vendería por separado. Esta información encendió inmediatamente el temor de la hinchada, que teme que el club pierda una de sus piezas históricas más importantes.

Todo esto ocurre mientras Unión Española intenta, con lo justo, evitar el golpe más duro: caer a la Primera B. Tras la derrota con Limache y con dos fechas restantes y a cuatro puntos del conjunto Tomatero, el panorama es crítico. La tensión deportiva y dirigencial se mezcla, generando un clima que no se veía hace años.