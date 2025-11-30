Un duelo que prometía en ambas partes de la tabla y estuvo lleno de emociones, U Española se despidió de la Primera División tras caer de local ante O’Higgins, que incluso tuvo momentos de tristeza con la dura lesión que sifrió Pablo Aránguiz. Así los Hispanos son el primer equipo descendido y los Celestes que siguen con chances de ir a Copa Libertadores.

⚽ Los goles de U Española vs O´Higgins por el Campeonato Nacional 2025

Gonzalo Castellani abrió la cuenta para los locales en el 14′ con remate de distancia, Martín Sarrafiore puso la igualdad en el 25′ y Maxi Romero en el 49′ le dio la vuelta al marcador para los visitantes. Bruno Jauregui le dio la ilusión a los Hispanos en el 83′, pero en el 92 vino lo peor cuando Juan Leiva puso el 2 a 3 y Francisco González en el 98′ aumentó a 2-4, que mandó a la B a U Española.

📊 Estadísticas de U Española vs O´Higgins

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Unión Española 2 4 Descanso : 1 1 Finalizado O'Higgins Gonzalo Castellani 14′

Bruno Jauregui 83′ Gonzalo Castellani 45′

Gabriel Norambuena 47′

Ignacio Jeraldino 77′ Martin Sarrafiore 25′

Martin Sarrafiore 25′ Maximiliano Romero 49′

Maximiliano Romero 49′ Juan Leiva 90′

Juan Leiva 90′ Francisco Gonzalez 90′ Gabriel Pinto 3′

Gabriel Pinto 3′ Jose Tomas Movillo 36′

Jose Tomas Movillo 36′ Luis Pavez 49′

Luis Pavez 49′ Cristian Morales 77′

Cristian Morales 77′ Omar Carabali 85′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U Española vs O´Higgins?

Unión Española se despedirá del Campeonato Nacional cuando enfrente a Coquimbo Unido el próximo sábado a las 18 horas en el norte y los Celestes recibirán al también complicado Everton de Viña del Mar, el mismo día a la misma hora.