Unión Española vive una etapa donde la presión no les da respiro. En un cierre del Campeonato Nacional marcado por la irregularidad y la tensión deportiva, Gonzalo Villagra, técnico interino del cuadro hispano, detalló el mensaje y la planificación que ha tratado de instalar dentro de un plantel que necesita respuestas urgentes.

El exvolante, hoy encargado del primer equipo, sostuvo que el foco inicial ha estado en reconstruir confianzas individuales, algo que considera indispensable para que el colectivo vuelva a funcionar. Según él, solo cuando cada jugador se siente respaldado y preparado, el equipo puede competir con personalidad.

⚽ Unión Española bajo presión: la estrategia de Villagra

Villagra explicó que su mensaje ha sido directo: fortalecer a cada futbolista desde el trabajo diario. “Nos preocupamos de sus contextos, de sus momentos y de entregarles buenas condiciones para entrenar”, comentó.

El interino apuntó que Unión Española, históricamente, ha encontrado su fortaleza en el juego colectivo. Por eso, aunque el plantel cuenta con jugadores capaces de marcar diferencias, insistió en que no puede recaer la responsabilidad en uno o dos nombres. Para Villagra, la clave es simple: que cada aporte individual esté al servicio del equipo.

🔥 El carácter y la valentía como apuesta final

Sobre la presión, Villagra fue transparente: la sienten ellos, pero también la siente el rival de este fin de semana, Deportes Limache. Para él, la diferencia la marcará el elenco que logre imponer su idea en momentos de tensión. “El que encuentre ventajas y tenga la valentía para sostenerlas será el que se imponga”, aseguró.

El técnico busca sostener un orden táctico básico, pero entregando libertad para que los jugadores resuelvan dentro del campo: “Nuestro mensaje es apoyarse en el compañero, ir juntos. Trataremos de mantener un orden, una organización, pero después los que van a resolver y los que van a a tomar las decisiones, son los jugadores de manera individual. Si ponen toda su capacidad individual en función del equipo, estoy seguro que vamos a ir por buen camino”.

Unión Española no llega en su mejor momento, pero Villagra apuesta a recuperar la esencia que ha distinguido históricamente al club.