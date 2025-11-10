Unión Española no quiere rendirse. Tras la abrupta salida de Miguel Ramírez, el conjunto de Independencia decidió recurrir a un hombre de la casa: Gonzalo Villagra, quien fue confirmado oficialmente como nuevo entrenador para las tres fechas finales del Campeonato Nacional.

El exmediocampista, símbolo del club y parte de su historia reciente, vuelve a tomar las riendas en un momento límite, con los hispanos en zona roja y con la urgencia de sumar puntos para evitar el temido descenso.

🔴 Gonzalo Villagra asume como DT de Unión Española

El exjugador de 44 años ya había tenido un breve paso como técnico interino durante este mismo año, luego de la salida de José Luis Sierra. Ahora, con la experiencia y el conocimiento del camarín, Villagra buscará reencender la motivación en un plantel golpeado anímicamente.

Su cuerpo técnico estará compuesto por José Luis Jiménez como ayudante, Iván Henríquez en la preparación física y Ronald Yávar a cargo de los arqueros. Desde el club manifestaron su total respaldo: “Confiamos plenamente en su liderazgo y compromiso para estos desafíos”, señalaron en redes sociales.

⚽ Un desafío al límite por la permanencia

El panorama no es para nada alentador. Unión Española marcha penúltima con 21 puntos, a solo una unidad de Deportes Limache y tres por sobre Deportes Iquique, ambos rivales directos en la lucha por la permanencia.

Justamente el próximo duelo será ante Limache, en un partido que puede definir gran parte del destino del equipo rojo. Villagra, con el respaldo de la hinchada y su amor por la camiseta, buscará inyectar carácter y esperanza a un plantel que necesita respuestas urgentes.