Unión Española vs O’Higgins es uno de los partidos claves de la fecha 29 del Campeonato Nacional, porque ambos equipos se juegan la temporada.

Los Hispanos están complicadisimos con el descenso y son candidatos fijos para perder la categoría. Pese a todo, Unión Española tiene aún opciones matemáticas para aferrarse a la Primera División, pero para cumplir eso debe vencer a O’Higgins y a Coquimbo.

La pelea de O’Higgins es otra. Los Celestes siguen a la caza de la Copa Libertadores, ya sea como Chile 2 o Chile 3 y para alcanzar el objetivo debe vencer a Unión Española y esperar un traspié de U Católica o U de Chile.

Unión Española y O’higgins será dirigido por Piero maza.

⏱️Unión Española vs O’Higgins, minuto a minuto