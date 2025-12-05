La Fecha 30 despide el Campeonato Nacional 2025 y este sábado 6 de diciembre el flamante campeón Coquimbo Unido cerrará en casa su participación en esta temporada recibiendo a la descendida Unión Española en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El cuadro pirata logró sostener su larga racha invicta el pasado martes al rescatar un punto en su visita a U de Chile en Santa Laura, por lo que su objetivo será el intentar quedarse el triunfo ante su gente para acumular 75 puntos en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Por su lado Unión vivió una pesadilla el pasado fin de semana al sufrir una derrota ante O’Higgins que significó su descenso a la Primera B del fútbol chileno para el próximo año, por lo que este encuentro en la Cuarta Región será su adiós a la máxima categoría.

⚽ Coquimbo Unido vs Unión Española en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Coquimbo Unido Sin Comenzar Unión Española Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 0 – 2 COQ 21/06/2025 COQ 2 – 2 UNI 02/08/2024 UNI 1 – 0 COQ 02/03/2024 UNI 1 – 3 COQ 07/10/2023 COQ 0 – 2 UNI 23/04/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Unión Española?

El duelo entre Coquimbo Unido y Unión Española se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

🏟️Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

📅Fecha: Sábado 6 de diciembre

🕗Horario: 18:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Coquimbo vs Unión Española?

📺TV: Space

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Coquimbo vs Unión Española

VAR: Matías Assadi

AVAR: Francisco Soriano

Árbitro: Claudio Díaz

1er asistente: Ignacio Cerda

2do asistente: Leslie Vásquez

Cuarto árbitro: Cristián Droguett

🧾 El posible XI de Coquimbo vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo; Alejandro Camargo y Sebastián Galani; Cristián Zavala, Martín Mundaca y Matías Palavecino; Cecilio Waterman.

DT: Esteban González.

🧾 El posible XI de Unión Española vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Martín Parra; Fabricio Formiliano, Valentín Vidal y Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Felipe Massri, Matías Marín, Gonzalo Castellani y Gabriel Norambuena; Franco Ratotti e Ignacio Jeraldino.

DT: Gonzalo Villagra.