La Fecha 30 despide el Campeonato Nacional 2025 y este sábado 6 de diciembre el flamante campeón Coquimbo Unido cerrará en casa su participación en esta temporada recibiendo a la descendida Unión Española en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
El cuadro pirata logró sostener su larga racha invicta el pasado martes al rescatar un punto en su visita a U de Chile en Santa Laura, por lo que su objetivo será el intentar quedarse el triunfo ante su gente para acumular 75 puntos en el primer lugar de la tabla de posiciones.
Por su lado Unión vivió una pesadilla el pasado fin de semana al sufrir una derrota ante O’Higgins que significó su descenso a la Primera B del fútbol chileno para el próximo año, por lo que este encuentro en la Cuarta Región será su adiós a la máxima categoría.
⚽ Coquimbo Unido vs Unión Española en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Unión Española?
El duelo entre Coquimbo Unido y Unión Española se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.
🏟️Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
📅Fecha: Sábado 6 de diciembre
🕗Horario: 18:00 horas
📺 ¿Dónde ver en vivo Coquimbo vs Unión Española?
📺TV: Space
💻Streaming: TNT Sports en Max
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Coquimbo vs Unión Española
VAR: Matías Assadi
AVAR: Francisco Soriano
Árbitro: Claudio Díaz
1er asistente: Ignacio Cerda
2do asistente: Leslie Vásquez
Cuarto árbitro: Cristián Droguett
🧾 El posible XI de Coquimbo vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
El posible once: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo; Alejandro Camargo y Sebastián Galani; Cristián Zavala, Martín Mundaca y Matías Palavecino; Cecilio Waterman.
DT: Esteban González.
🧾 El posible XI de Unión Española vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025
El posible once: Martín Parra; Fabricio Formiliano, Valentín Vidal y Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Felipe Massri, Matías Marín, Gonzalo Castellani y Gabriel Norambuena; Franco Ratotti e Ignacio Jeraldino.
DT: Gonzalo Villagra.