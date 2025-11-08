Colo Colo enfrenta a Unión Española en uno de los partidos más importantes de la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025: los Albos necesitan ganar en su lucha ir a alguna copa internacional y los hispanos también sumar de a tres para zafar del descenso, en una temporada para el olvido.

Los Albos se pusieron en ventaja en los 28 minutos de juego con una gran definición, aunque la jugada es muy reclamada por los hispanos, ya que denuncian una infracción en la jugada previa a la conquista.

😱 La tremenda polémica que eclipsa en gol de Colo Colo ante Unión Española

Antes de la anotación de Correa, Pablo Aránguiz acusó un pisotón de Tomás Alarcón, en una jugada que parecía prometedora para Unión Española, pero que terminó con Aránguiz en el piso y con gol de Colo Colo.

Todos los hispanos se fueron encima del árbitro Héctor Jona tras la conquista de los Albos, pero tras una revisión de VAR (sin que el juez fuera a ver la acción al monitor) se ratificó la anotación.

Uno de los que más reclamó fue el venezolano Bianneider Tamayo, quien frente a las cámaras de televisión pedía que el VAR actuara en lo que él consideraba una injusticia.

🧐 Otra polémica en el arranque del partido U Española vs Colo Colo

En los 3 minutos se juego, en medio de un gran arranque de Unión Española, Fabricio Formiliano recibió un pase en profunidad y antes de definir chocó con las piernas del portero Fernando De Paul en el área de Colo Colo.

Hubo pocos reclamos desde los hispanos, pero llama la atención que no haya habido atisbos de revisión del VAR, dado que fue una jugada en que De Paul “caminó en la cornisa”, pero en la que el juez Héctor Jona no tuvo ninguna duda de que fue lícita.

