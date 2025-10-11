Chile volvió a sonreír. La Roja derrotó agónicamente a Perú en un partido amistoso para comenzar a pensar en el futuro tras el fracaso en las recientes Clasificatorias sudamericanas.

El encuentro se llevó a cabo en el Bicentenario de La Florida, algo que en la previa fue motivo de críticas debido al césped sintético de aquel recinto. Sin embargo, esto finalmente no afectó e incluso desde la selección chilena hicieron una petición especial para los próximos duelos.

🏟️ La petición de Sierralta para el próximo partido de Chile

Francisco Sierralta, titular ante los incaicos, lanzó una particular petición a la ANFP de cara a los próximos partidos de La Roja: hacer de local en el Claro Arena. “Hubiese estado lindo jugar ahí, ojalá estar allí, parece que al final la sintética se nos dio bien”, dijo el defensor.

“Ojalá se dé el próximo partido en Chile allí, para conocerlo”, completó el zaguero formado en Universidad Católica.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Tras su triunfo sobre Perú, Chile volverá a la acción en noviembre próximo, cuando enfrente a Rusia y nuevamente al seleccionado peruano en los dos últimos amistosos del 2025.

