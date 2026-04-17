Aún aferrándose a la lucha por los playoffs de la Championship, Derby County recibe a Oxford United, amenazado por el descenso, en Pride Park este sábado.

Los Rams sufrieron una dura derrota ante el enrachado Southampton el fin de semana pasado, mientras que los U’s lograron una necesaria victoria como locales frente al Watford, equipo de mitad de tabla.

Championship – 2025/2026 43E Journée Derby Pas commencé Pride Park – Derby Oxford

Previa del partido Derby County vs Oxford United

Perdiendo cinco de sus últimos seis partidos como visitante, el pobre rendimiento fuera de casa de Derby County volvió a golpear sus aspiraciones de playoffs el sábado pasado, cuando los goles de Leo Scienza y Taylor Harwood-Bellis sellaron la victoria para Southampton.

Carlton Morris abrió el marcador para los Rams en St Mary’s Stadium en ese partido y ya suma dos goles en la misma cantidad de encuentros desde el Easter Monday, con el exdelantero de Luton Town buscando llevar a su equipo a la Premier League por primera vez desde 2008.

Con solo tres puntos obtenidos en sus últimos tres partidos de segunda división, Derby se ubica en el octavo lugar de la tabla de la Championship antes del duelo de este sábado, a cinco unidades del sexto puesto, ocupado por Hull City.

En marcado contraste con sus problemas como visitante, el equipo de John Eustace ha sido excepcional como local recientemente, ganando cada uno de sus últimos cinco partidos en Pride Park, recibiendo apenas dos goles en ese proceso.

De hecho, Derby solo ha perdido ante Leeds United y el aspirante al ascenso Ipswich Town en sus últimos ocho partidos como local, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrentará la visita este sábado.

Pronóstico Derby County vs Oxford / © Imago

A pesar de haber perdido solo uno de sus últimos ocho partidos en la Championship (G4 E3), Oxford United sigue profundamente comprometido en la lucha por no descender esta temporada, intentando asegurar su permanencia por un tercer año.

El equipo llega en buen momento en casa, extendiendo a cinco su racha invicta en el Kassam Stadium (G3 E2) el pasado fin de semana, cuando los goles de Myles Peart-Harris y el suplente Mark Harris aseguraron una victoria por 2-0 sobre Watford.

Derrotados únicamente por Southampton —semifinalista de la FA Cup— desde fines de febrero, Oxford aparece en alza en la pelea por la permanencia, aunque sigue a dos puntos de la salvación con cuatro partidos por disputar.

Los U’s han conseguido solo dos victorias como visitante desde su triunfo ante el colista Sheffield Wednesday el 25 de octubre, siendo la más reciente en Deepdale frente a Preston North End a comienzos de marzo.

Tras varios enfrentamientos en League One entre 2022 y 2023, Oxford está invicto en sus últimos tres partidos ante Derby en la Championship, incluyendo una victoria por 1-0 en Kassam el 18 de octubre.

Rendimiento en Championship

Derby County:

❌ ✅ ✅ ❌ ✅ ❌

Oxford United:

✅ 🤝 ❌ 🤝 🤝 ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Derby County vs Oxford / © Imago

Derby sufrió un duro golpe durante el fin de semana de Easter, cuando Patrick Agyemang sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo deja fuera por el resto de la temporada.

Con el delantero estadounidense descartado para el cierre del torneo y el Mundial, el experimentado Morris se convierte en la principal carta ofensiva de los Rams en su lucha por los playoffs.

El arquero Jacob Zetterstrom, quien jugó por última vez ante West Bromwich Albion el 23 de enero, sigue recuperándose de un problema muscular.

Además, el equipo local está atento a la condición física de Bobby Clark y Derry Murkin de cara a este encuentro.

En Oxford, Brian De Keersmaecker —una de las figuras tras su llegada desde la Eredivisie— está fuera por una lesión en el hombro.

Gregory Leigh, parte del equipo que logró el doble ascenso con Ipswich, también se encuentra en la enfermería debido a un problema muscular.

Posibles formaciones Derby County vs Oxford United

Derby County:

O’Donnell; Ward, Sanderson, Clarke, Johnston; Travis, Ozoh, Banel, Szmodics, Fraulo; Morris

Oxford United:

Cumming; Long, Helik, Brown, Spencer; Konak, Brannagan, Mills, Donley, Peart-Harris; Harris

Pronóstico Derby County vs Oxford United

Nuestro pronóstico: Derby County 2-0 Oxford United

Derby está comenzando a perder terreno en la lucha por los playoffs, por lo que necesita extender su racha de victorias en Pride Park a seis partidos este sábado.

Oxford pelea su propia batalla en la zona baja de la tabla, pero es un rival que puede ser superado, especialmente fuera de casa.

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