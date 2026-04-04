Derby County recibe a Stoke City este lunes en Pride Park, desde las 10:00 horas de Chile, en un partido correspondiente a la Championship.

Los Rams vienen de una ajustada derrota ante Coventry, mientras que los Potters llegan tras imponerse con claridad a Sheffield Wednesday.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 41 Derby Sin Comenzar Pride Park – Derby Stoke

Previa del partido Derby County vs Stoke City

Tras evitar el descenso la temporada pasada bajo el mando de John Eustace, Derby County apunta a objetivos mayores en esta campaña, buscando regresar a la Premier League por primera vez desde 2008.

Las aspiraciones de los Rams de meterse en zona de playoffs sufrieron un duro golpe el viernes, cuando un doblete del cedido desde Southampton, Ben Brereton Díaz, no fue suficiente para evitar la derrota ante Coventry, que amplió su ventaja en la cima a 11 puntos.

Aun así, el equipo de Eustace ha mostrado un buen rendimiento reciente, ganando cuatro de sus últimos seis partidos en la Championship, lo que le permite seguir en carrera por el top 6, ubicándose a cuatro puntos del sexto lugar, ocupado por Wrexham.

Derby buscará aprovechar al máximo sus tres partidos restantes como local en la temporada regular de 46 fechas, considerando que ha ganado sus últimos cuatro encuentros en Pride Park, recibiendo solo dos goles en ese periodo.

Con el experimentado Carlton Morris sin anotar desde noviembre —principalmente por lesiones—, el delantero estadounidense Patrick Agyemang ha asumido el protagonismo ofensivo, despertando interés de clubes de la Premier League de cara al mercado de verano.

© GSI/Icon Sport

Mientras tanto, Stoke City vio prácticamente esfumarse sus opciones de playoffs tras la derrota ante Preston North End antes del parón internacional, donde un doblete de Alfie Devine marcó diferencias.

Sin embargo, el equipo no mostró relajación en su último partido, venciendo 2-0 a Sheffield Wednesday en el bet365 Stadium.

Jesurun Rak-Sakyi, cedido por Crystal Palace, y Lamine Cisse anotaron sus segundos goles de la temporada para asegurar la victoria ante un rival que no gana desde septiembre.

Con este resultado, Stoke extendió su invicto en casa a cinco partidos (tres triunfos y dos empates), ubicándose en el puesto 12, a 10 puntos de la zona de playoffs.

No obstante, su rendimiento como visitante es preocupante: ha perdido sus últimos cuatro partidos fuera de casa y solo ha ganado uno en 2026, el 4 de enero ante Norwich City.

El historial reciente tampoco le favorece, ya que no ha logrado ganar en sus últimas seis visitas a Derby, anotando apenas un gol en ese lapso.

Rendimiento en Championship de Derby County:

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Rendimiento en Championship de Stoke City:

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Noticias de los equipos

Derby sigue sin contar con su arquero titular Jacob Zetterstrom, quien no juega desde enero por una lesión muscular.

Además, Josh Vickers también está fuera por problemas físicos, por lo que Richard O’Donnell continuará en el arco.

El delantero Sammie Szmodics, ex goleador de la Championship, no estará disponible tras sufrir una lesión en la cabeza durante un partido internacional con Irlanda.

En Stoke, también hay problemas en el arco: Viktor Johansson sigue en recuperación por una lesión en el hombro.

El defensor Ben Wilmot, ya un jugador experimentado en la categoría, estará fuera por el resto de la temporada debido a una lesión en la pierna.

© GSI/Icon Sport

Posibles formaciones Derby County vs Stoke City

Probable XI de Derby County vs Stoke City:

O’Donnell; Ward, Sanderson, Clarke, Murkin; Travis, Ozoh, Brereton Díaz, Clark, Banei; Agyemang

Probable XI de Stoke City vs Derby County:

Bazunu; Lawal, Phillips, Cresswell; Thomas, Nzonzi, Seko, Bocat; Manhoef, Rak-Sakyi; Cisse

Pronóstico Derby County vs Stoke City de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Derby County 2-0 Stoke City

En busca de su quinta victoria consecutiva como local, Derby saldrá con la obligación de recuperarse tras la derrota ante Coventry.

El triunfo de Stoke ante Sheffield Wednesday fue positivo, pero no parece suficiente argumento para pensar en una victoria como visitante en Pride Park.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.