Southampton buscará su sexta victoria consecutiva cuando reciba a Derby County en el St Mary’s Stadium este sábado, en un duelo clave por la Championship.

Los Saints llegan tras una gran racha de resultados, mientras que los Rams también vienen de un triunfo como local.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 42 Southampton Sin Comenzar St. Mary's Stadium – Southampton Derby

Previa del partido Southampton vs Derby County

Desde que Tonda Eckert asumió como entrenador a fines de 2025, Southampton se ha transformado en uno de los equipos más en forma de la Championship, acumulando 13 partidos invictos.

El equipo extendió su racha a cinco victorias consecutivas entre liga y copa tras vencer a Wrexham a mitad de semana, con cinco goleadores distintos.

La última derrota de Southampton en la segunda división fue el 17 de enero ante Hull City, y desde entonces ha pasado de la mitad de la tabla a instalarse en zona de playoffs, ocupando actualmente el sexto lugar.

Además, los Saints han ganado sus últimos cuatro partidos en casa con un marcador global de 10-1, lo que refuerza su confianza para este encuentro.

El creativo Leo Scienza ha sido una de las figuras, liderando la Championship en grandes ocasiones creadas con 19.

Pronóstico Southampton vs Derby / © Imago

Derby, por su parte, también llega en buen momento, tras sumar cinco victorias consecutivas como local, incluida la más reciente ante Stoke City con goles en el segundo tiempo de Jaydon Banel y Carlton Morris.

El equipo de John Eustace ha ganado cinco de sus últimos siete partidos y busca meterse en la pelea por el ascenso a la Premier League por primera vez en casi 20 años.

Actualmente, Derby ocupa el octavo lugar, a tres puntos de Southampton, que está sexto.

Sin embargo, el rendimiento como visitante preocupa: ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de casa.

Debido a las trayectorias recientes de ambos clubes, los enfrentamientos han sido escasos, con la última victoria de Southampton sobre Derby en febrero de 2012.

Rendimiento de Southampton en Championship:

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Rendimiento de Southampton en todas las competiciones:

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Rendimiento de Derby County en Championship:

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Noticias de los equipos

Southampton no contará con el arquero suplente Alex McCarthy, quien está lesionado en la muñeca.

Mads Roerslev, quien logró el ascenso con Brentford en 2021, está fuera por el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla.

En Derby, Patrick Agyemang sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en el último partido y estará fuera el resto de la temporada.

El delantero también se perderá el Mundial, lo que representa una gran pérdida para el equipo.

Además, Derby sigue con problemas en el arco, con Jacob Zetterstrom (lesión muscular) y Josh Vickers (isquiotibiales) fuera.

Pronóstico Southampton vs Derby / © Imago

Posibles formaciones Southampton vs Derby County

Probable XI de Southampton vs Derby County:

Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Downes, Charles; Matsuki, Azaz, Edozie; Larin

Probable XI de Derby County vs Southampton:

O’Donnell; Ward, Sanderson, Clarke, Murkin; Travis, Ozoh, Brereton Díaz, Morris, Clark; Banel

Pronóstico Southampton vs Derby County de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Southampton 2-0 Derby County

Southampton llega en un gran momento y se perfila como favorito para conseguir una nueva victoria.

Derby, afectado por bajas importantes, podría sufrir una derrota clave en su lucha por los playoffs.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.