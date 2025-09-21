La jornada en la Serie A dejó preocupación en Chile. El defensa nacional Guillermo Maripán encendió las alarmas luego de salir lesionado en la dura derrota de Torino por 0-3 frente a Atalanta en Turín. El zaguero partió como titular, pero no pudo continuar tras el primer tiempo, generando dudas sobre su estado físico.

Pensando en los amistosos de Chile frente a Rusia y Perú.

❓¿Qué le pasó a Guillermo Maripán en el partido entre Torino y Atalanta?

Maripán fue reemplazado en el entretiempo por Adrien Tameze debido a una molestia física. Hasta ahora, el club italiano no ha entregado un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión, por lo que su evolución será seguida de cerca por la Roja y por Nicolás Córdova, pensando en los próximos amistosos.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Torino y qué pasa con Maripán?

El próximo desafío de Torino será este jueves 25 de septiembre ante Pisa por los dieciseisavos de final de la Copa Italia. Luego, el sábado 27, visitará a Juventus en un clásico de la Serie A.

En ambos partidos está en duda la presencia de Guillermo Maripán, a la espera de conocer un diagnóstico definitivo sobre su lesión.

