El defensor chileno Guillermo Maripán se ha convertido en una pieza fundamental e insustituible en el Torino tras su llegada en 2024, proveniente de Mónaco.

Los números hablan por sí solos y confirman que el formado en U. Católica se ha convertido en el referente defensivo del equipo granate.

📈 Las estadísticas que tienen a Maripán como el líder de la defensa de Torino

Según información de BeSoccer Pro, las cifras desde su debut en el Torino son categóricas. Maripán lidera en tres categorías fundamentales: duelos ganados con 329, duelos aéreos ganados con 101 y recuperaciones con 374. Estos números lo posicionan como el jugador más determinante del equipo en las labores defensivas.

En minutos jugados ocupa el tercer lugar con 2.611 minutos, sólo superado por el exarquero Vanja Milinkovic-Savic (3.060) y Saúl Coco (2.934). En titularidades comparte el tercer puesto con 30 apariciones como estelar junto a Samuele Ricci.

📊 Revisa en detalle los números:

Más duelos ganados en el Torino desde el debut de Guillermo Maripán:

Guillermo Maripán: 329. Saúl Coco: 311. Nikola Vlasic: 236. Samuele Ricci: 188. Adam Masina: 177.

Más duelos aéreos ganados en el Torino desde el debut de Guillermo Maripán:

Guillermo Maripán: 101. Cesare Casadei: 94. Saúl Coco: 64. Adam Masina: 61. Ché Adamas: 27.

Más recuperaciones en el Torino desde el debut de Guillermo Maripán:

Guillermo Maripán: 374. Saúl Coco: 333. Adam Masina: 238. Samuele Ricci: 203. Sebastian Walukiewicz: 139.

Más minutos en el Torino desde el debut de Guillermo Maripán en 2024:

Vanja Milinkovic-Savic (portero que este verano fue traspasado a Nápoles): 3.060. Saúl Coco: 2.934. Guillermo Maripán: 2.611. Ché Adams: 2.599. Samuele Ricci: 2.539.

Más titularidades en el Torino desde el debut de Guillermo Maripán:

Vanja Milinkovic-Savic: 34. Saúl Coco: 33. Guillermo Maripán* y Samuele Ricci : 30. Ché Adams: 29. Nikola Vlasic: 27.

