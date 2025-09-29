La Selección Chilena comienza a escribir una nueva página en su historia. Este lunes, la ANFP oficializó la nómina de 23 jugadores que enfrentarán a Perú el 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en un partido cargado de simbolismo por lo que ha sido el cierre de las clasificatorias y el comienzo de un nuevo proceso con jugadores jóvenes y sin los de la Generación Dorada.

La gran sorpresa vino de la mano de tres futbolistas que pocos tenían en el radar y no habían sido considerados en la fecha pasada. Uno llega desde la Primera División chilena, otro desde México y el último del Ascenso, los tres con la misión de demostrar que pueden ser parte del recambio que pide a gritos La Roja.

⚽ La Roja sorprende con tres cartas inesperadas

Francisco Salinas, lateral de 25 años y figura de Coquimbo Unido, recibió su primera citación tras consolidarse como líder indiscutido en los Piratas. Su regularidad lo convirtió en el jugador con más minutos en la campaña que mantiene a los nortinos en la cima del campeonato con una ventaja de 14 puntos.

El otro nombre es Nicolás Díaz, hermano menor de Paulo, que milita en el Puebla de México. El defensor central regresa a La Roja tras su paso por Unión Española en la primera parte del año y llega con la experiencia de competir en el exigente fútbol azteca, donde ya se ganó elogios por su intensidad.

El nombre de Jaime Vargas de Deportes Recoleta también sorprendió en la citación. El joven portero de 20 años ha sido parte de selecciones menores y estuvo en un microciclo de la Sub 23, sin embargo, sufrió una dura lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante el 2024, pero esta temporada ha sido titular en las 25 fechas de la Primera B y sumará su primera experiencia en la Roja adulta.

📋 Los 23 citados para el partido con Perú

La Gerencia de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista de citados y estos son los 23 nominados.