La Roja ya tiene fecha, hora y lugar para un nuevo desafío internacional: será frente a Perú, en un duelo que volverá a medir a ambas selecciones en suelo chileno. El partido, confirmado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, se perfila como una gran oportunidad para observar a los dirigidos por Nicolás Córdova o Sebastián Miranda, en un escenario distinto al habitual.

La información fue confirmada por el periodista @edureportero en su cuenta de X.

Confirmado, Chile vs. Perú, viernes 10 de octubre 20 horas, Estadio Bicentenario de La Florida @adnradiochile — edureportero (@edureportero) September 30, 2025

🇨🇱 ¿Cuándo y dónde se jugará Chile vs Perú en octubre?

El amistoso entre Chile y Perú quedó agendado para el viernes 10 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. Este recinto, que tendrá por primera vez a la Selección Chilena masculina adulta en su césped, tiene una capacidad para más de 12 mil espectadores y se ha convertido en un escenario habitual para encuentros internacionales de carácter amistoso y competiciones locales.

⚽ El Clásico del Pacífico regresa a Santiago

El choque entre chilenos y peruanos tiene un historial cargado de rivalidad y emoción. Aunque no es un partido oficial, se espera que ambos elencos presenten planteles competitivos, ya que servirá de preparación para futuros compromisos y los primero aires de nuevos procesos en los dos equipos.

Para La Roja, será una instancia importante de evaluación para Nicolás Córdova o Sebastián Miranda, quiénes buscan consolidar nombres y alternativas en el plantel nacional.

🔎 Lo que significa este amistoso para La Roja

Más allá de la tradición, el encuentro contra Perú permitirá a la Selección Chilena medir el estado físico y futbolístico de sus jugadores en plena temporada. Además de ver nuevos elementos como Francisco Salinas de Coquimbo Unido.

Además, la localía en La Florida dará la posibilidad de acercar a la Roja a su hinchada capitalina, en un estadio más reducido pero con gran ambiente.

📲 Puedes saber todas las novedades de las Rojas junto a Al Aire Libre.