Manuel Pellegrini siempre ha sido una opción para La Roja, pese a que el director técnico permanentemente le ha dicho que no a la ANFP cuando lo han buscado.

No obstante, en el último tiempo se ha abierto a la posibilidad de dirigir al Equipo de Todos, algo que volvió a dejar de manifiesto en sus últimas declaraciones, aunque no de forma directa.

🇨🇱 Pellegrini otra vez se abre a dirigir a La Roja

Luego del empate de Real Betis con Nottingham Forest, Manuel Pellegrini habló en conferencia de prensa y se abrió a dirigir en un lugar que no sea el elenco verdiblanco: “Estoy muy feliz en el Betis, tengo una carrera larga y la voy a continuar seguramente unos años. Si es en el Betis, fenomenal. Y si no, la continuaremos en otro lugar”.

Acerca de su renovación en Betis, expresó: “No sé cuándo puede ser pronto. Lo he dicho en ocasiones anteriores, no quiero que la renovación sea la cosa principal. Jugamos jueves y domingo. Tanto para el club como para mí es bueno saber qué futuro va a tener. Si no, empiezan las incertidumbres, las especulaciones o estas preguntas constantes”.

“No quiero que esto se convierta en algo sobre la importancia de los partidos, estamos en dos competencias y todos debemos estar concentrados en lo que estamos haciendo. El menor problema que tenemos es el económico”, sentenció.

