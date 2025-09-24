El Betis de Manuel Pellegrini inicia su aventura europea este miércoles con el arranque de la Europa League 2025-26, jornada en la que el elenco del chileno tendrá un duro apretón por la fase de liga de la competición.

Los verdiblancos del Ingeniero recibirán al Nottingham Forest, una de las revelaciones de la pasada temporada en la Premier League, y que desde esta campaña tienen como nuevo DT al greco-australiano Ange Postecoglu, quien no escatimó en elogios para el técnico chileno.

🤝 El enorme respeto hacia Pellegrini de un DT campeón de Europa

Ange Postecoglu ha tenido mayor notoriedad en el último año como director técnico, ya que pese a tener una discretísima temporada a nivel liguero con Tottenham, pudo sacar campeón a los Spurs de la pasada edición de la Europa League, ganándole la final nada menos que a Manchester United.

Pese a lograr aquel mérito, Postecoglu se desvinculó del cuadro londinense y dio el paso a Nottingham Forest, club con el que se estrena en el mismo certamen este miércoles ante el Betis de Pellegrini. Por ello, el estratega europeo le tiró puras flores a su colega previo al enfrentamiento en suelo español.

“Es un gran técnico, un caballero de pies a cabeza. Tiene su propia firma en el fútbol y grandes jugadores, como (el argentino Giovani) Lo Celso. Será un partido difícil, pero tengo muchas ganas de que llegue”, expresó Ange antes del duelo con Betis.

📅 ¿Cuándo juega Betis vs Nottingham Forest?

El duelo de Betis vs Nottingham se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre a las 16:00 horas en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.