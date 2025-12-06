Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo ante Barcelona en el estadio Benito Villamarín, pero jugó un partidazo, en el que perdió por 5-3 por la Fecha 15 de La Liga española.

Los béticos, eso sí, se mantuvieron en zona de clasificación a la Europa League, en el quinto puesto con 24 puntos, mientras que los Blaugranas están líderes de la competencia con 40 unidades.

Los goles de Real Betis vs Barcelona por La Liga 2025-26

Ferrán Torres fue la gran figura de Barcelona al anotar tres goles, en los 11′, 13′ y 40 minutos, todo esto tras la apertura de la cuenta de Antony en el elenco de Manuel Pellegrini, en los 6′.

Roony Bardghji (31′) y Lamine Yamal (59′, de penal) también marcaron para los Culé, en tanto que, los dos descuentos restante de Betis fueron de Diego Llorente (85′) y Cucho Hernández (90′).

Estadísticas de Real Betis vs Barcelona por La Liga 2025-26