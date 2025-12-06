Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo ante Barcelona en el estadio Benito Villamarín, pero jugó un partidazo, en el que perdió por 5-3 por la Fecha 15 de La Liga española.
Los béticos, eso sí, se mantuvieron en zona de clasificación a la Europa League, en el quinto puesto con 24 puntos, mientras que los Blaugranas están líderes de la competencia con 40 unidades.
Los goles de Real Betis vs Barcelona por La Liga 2025-26
Ferrán Torres fue la gran figura de Barcelona al anotar tres goles, en los 11′, 13′ y 40 minutos, todo esto tras la apertura de la cuenta de Antony en el elenco de Manuel Pellegrini, en los 6′.
Roony Bardghji (31′) y Lamine Yamal (59′, de penal) también marcaron para los Culé, en tanto que, los dos descuentos restante de Betis fueron de Diego Llorente (85′) y Cucho Hernández (90′).
Estadísticas de Real Betis vs Barcelona por La Liga 2025-26
06/12/2025 14:30
Descanso :
1
4
Finalizado
Estadio de La Cartuja
–
Seville
Antony 6′
Diego Llorente 85′
Sergi Altimira 21′
Nelson Deossa 58′
Aitor Ruibal 67′
Valentin Gomez 87′
Manuel Pellegrini 88′
Ferran Torres 11′
Ferran Torres 13′
Roony Bardghji 31′
Ferran Torres 40′
Gerard Martin 48′
Jules Kounde 90′
90
‘
Barcelona
Tarjeta amarilla
:
Jules Kounde
90
‘
Real Betis
Penalti
:
Juan Hernandez
89
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Ricardo Rodríguez
89
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Junior Firpo
88
‘
Real Betis
Tarjeta amarilla
:
Manuel Pellegrini
87
‘
Real Betis
Tarjeta amarilla
:
Valentin Gomez
85
‘
Real Betis
Asistencia
:
Abdessamad Ezzalzouli
85
‘
Real Betis
Gol regular
:
Diego Llorente
80
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Jofre Torrents
80
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Eric Garcia
76
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Pablo Garcia
76
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Antony
68
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Fermin Lopez
68
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Roony Bardghji
67
‘
Real Betis
Tarjeta amarilla
:
Aitor Ruibal
63
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Frenkie de Jong
63
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Gerard Martin
63
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Marc Bernal
63
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Pedri
61
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Junior Firpo
61
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Natan
61
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Diego Llorente
61
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Marc Bartra
59
‘
Barcelona
Penalti
:
Lamine Yamal
58
‘
Real Betis
Tarjeta amarilla
:
Nelson Deossa
48
‘
Barcelona
Tarjeta amarilla
:
Gerard Martin
46
‘
Barcelona
Sustitución entra
:
Andreas Christensen
46
‘
Barcelona
Sustitución sale
:
Alejandro Balde
46
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Nelson Deossa
46
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Sergi Altimira
40
‘
Barcelona
Asistencia
:
Pedri
40
‘
Barcelona
Gol regular
:
Ferran Torres
31
‘
Barcelona
Asistencia
:
Pedri
31
‘
Barcelona
Gol regular
:
Roony Bardghji
21
‘
Real Betis
Tarjeta amarilla
:
Sergi Altimira
13
‘
Barcelona
Asistencia
:
Roony Bardghji
13
‘
Barcelona
Gol regular
:
Ferran Torres
11
‘
Barcelona
Asistencia
:
Jules Kounde
11
‘
Barcelona
Gol regular
:
Ferran Torres
6
‘
Real Betis
Gol regular
:
Antony
[ +7 ‘ ]
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +7 ‘ ]
Posesión de balón: Real Betis: 37 %, Barcelona: 63 %.
[ +7 ‘ ]
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
[ +6 ‘ ]
El árbitro pita tiro libre a Lamine Yamal (Barcelona) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli.
[ +6 ‘ ]
Real Betis intenta crear peligro.
[ +6 ‘ ]
Saque de portería para Real Betis.
[ +5 ‘ ]
Barcelona intenta crear peligro.
[ +5 ‘ ]
El árbitro pita tiro libre a Valentin Gomez (Real Betis) por zancadillear a Marcus Rashford.
[ +4 ‘ ]
A las manos de Joan Garcia, que sale y se apodera del balón.
[ +4 ‘ ]
Real Betis intenta crear peligro.
[ +3 ‘ ]
Saque de portería para Barcelona.
[ +3 ‘ ]
Ocasión para Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), pero su remate de cabeza sale desviado.
[ +3 ‘ ]
Pablo Fornals (Real Betis) saca el córner desde la derecha.
[ +3 ‘ ]
Jofre Torrents alivia la presión con un despeje.
[ +3 ‘ ]
Real Betis intenta crear peligro.
[ +3 ‘ ]
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
[ +2 ‘ ]
Pablo Fornals es penalizado por empujar a Pau Cubarsi
[ +2 ‘ ]
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Real Betis intenta crear peligro.
[ +1 ‘ ]
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
¡G O O O O O O L! – ¡Juan Hernandez (Real Betis) anota desde el punto de penalti con la pierna derecha! Joan Garcia se tiró al lado equivocado.
Amonestación para Jules Kounde.
PENALTI – Jules Kounde (Barcelona) comete penalti por derribar a Abdessamad Ezzalzouli.
Real Betis intenta crear peligro.
Junior Firpo se lesiona y es sustituido por Ricardo Rodríguez.
Junior Firpo está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
El árbitro no tolera las protestas de Manuel Pellegrini, que termina recibiendo la amonestación.
Amonestación para Valentin Gomez.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Valentin Gomez sobre Marc Bernal.
A las manos de Joan Garcia, que sale y se apodera del balón.
Real Betis intenta crear peligro.
Saque de portería para Real Betis.
Lamine Yamal (Barcelona) hace un disparo que va desviado.
Centro de Frenkie de Jong Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Saque de portería para Barcelona.
Real Betis intenta crear peligro.
Asistencia de Abdessamad Ezzalzouli en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Diego Llorente (Real Betis) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.
Abdessamad Ezzalzouli crea una ocasión de gol para su compañero.
Pablo Fornals (Real Betis) saca el córner desde la izquierda.
Juan Hernandez (Real Betis) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Andreas Christensen alivia la presión con un despeje.
Real Betis intenta crear peligro.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
Real Betis intenta crear peligro.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Aitor Ruibal (Real Betis) hace un disparo que va desviado.
Jules Kounde rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Abdessamad Ezzalzouli es rechazado.
Real Betis intenta crear peligro.
Pablo Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Fuera de juego señalado a Pablo Garcia (Real Betis).
Real Betis intenta crear peligro.
Barcelona intenta crear peligro.
REVISIÓN del VAR finalizada – No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Cambio táctico. Eric Garcia es sustituido por Jofre Torrents.
VAR – ¡GOL! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Betis.
Fuera de juego señalado a Pablo Garcia (Real Betis).
Centro de Juan Hernandez Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.
Real Betis intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Eric Garcia (Barcelona) por zancadillear a Pablo Garcia.
Barcelona intenta crear peligro.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Real Betis.
Fermin Lopez prueba suerte, pero su remate va sin peligro.
Barcelona intenta crear peligro.
Junior Firpo alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona intenta crear peligro.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Real Betis: 37 %, Barcelona: 63 %.
Cambio táctico. Antony es sustituido por Pablo Garcia.
Barcelona intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Pablo Fornals (Real Betis).
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Real Betis intenta crear peligro.
A las manos de Alvaro Valles, que sale y se apodera del balón.
Barcelona intenta crear peligro.
Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero.
Centro de Abdessamad Ezzalzouli Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.
Real Betis intenta crear peligro.
Jules Kounde Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Pablo Fornals saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Jules Kounde rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Abdessamad Ezzalzouli es rechazado.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Real Betis.
Fermin Lopez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Betis: 36 %, Barcelona: 64 %.
Fuera de juego señalado a Juan Hernandez (Real Betis).
Barcelona intenta crear peligro.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
REVISIÓN del VAR finalizada – No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Cambio táctico. Roony Bardghji es sustituido por Fermin Lopez.
VAR – ¡TARJETA! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Barcelona.
El árbitro no tolera las protestas de Aitor Ruibal, que termina recibiendo la amonestación.
Real Betis intenta crear peligro.
Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Roony Bardghji saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Aitor Ruibal rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Roony Bardghji es rechazado.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Betis: 37 %, Barcelona: 63 %.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Barcelona intenta crear peligro.
Cambio táctico. Gerard Martin es sustituido por Frenkie de Jong.
Cambio táctico. Pedri es sustituido por Marc Bernal.
El árbitro pita tiro libre a Antony (Real Betis) por zancadillear a Lamine Yamal.
Un remate de Juan Hernandez es rechazado.
Pablo Fornals saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Real Betis intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Juan Hernandez (Real Betis).
Centro de Juan Hernandez Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.
Real Betis intenta crear peligro.
Cambio táctico. Natan es sustituido por Junior Firpo.
Cambio táctico. Marc Bartra es sustituido por Diego Llorente.
¡G O O O O O O L! – ¡Lamine Yamal (Barcelona) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Alvaro Valles se tiró al lado equivocado.
El árbitro no tolera las protestas de Nelson Deossa, que termina recibiendo la amonestación.
Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Barcelona.
VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Barcelona.
¡PENALTI! – ¡Mano de Marc Bartra dentro del área! El jugador protesta la decisión, pero el árbitro es firme.
Barcelona intenta crear peligro.
La asistencia al partido de hoy es de 64652 espectadores.
El árbitro pita tiro libre a Pablo Fornals (Real Betis) por zancadillear a Jules Kounde.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Natan alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Jules Kounde es penalizado por empujar a Natan
Roony Bardghji (Barcelona) saca el córner desde la derecha.
Barcelona intenta crear peligro.
Saque de portería para Barcelona.
Real Betis intenta crear peligro.
Saque de portería para Barcelona.
Real Betis intenta crear peligro.
Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero.
Real Betis intenta crear peligro.
Amonestación para Gerard Martin.
Gerard Martin (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Antony.
Aitor Ruibal alivia la presión con un despeje.
Marcus Rashford (Barcelona) hace un disparo que va desviado.
Barcelona intenta crear peligro.
Remate de cabeza de Ferran Torres a puerta, que detiene con comodidad Alvaro Valles.
Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Nelson Deossa es penalizado por empujar a Lamine Yamal
Gerard Martin alivia la presión con un despeje.
Cambio táctico. Alejandro Balde es sustituido por Andreas Christensen.
Cambio táctico. Sergi Altimira es sustituido por Nelson Deossa.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +7 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +7 ‘ ]
Posesión de balón: Real Betis: 37 %, Barcelona: 63 %.
[ +6 ‘ ]
Real Betis intenta crear peligro.
[ +6 ‘ ]
Saque de portería para Barcelona.
[ +5 ‘ ]
Aitor Ruibal (Real Betis) hace un disparo que va desviado.
[ +5 ‘ ]
Jules Kounde regresa al campo.
[ +5 ‘ ]
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +5 ‘ ]
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +5 ‘ ]
Se reanuda el juego con un bote neutral.
[ +5 ‘ ]
Jules Kounde se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
[ +4 ‘ ]
Jules Kounde está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
[ +4 ‘ ]
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
[ +4 ‘ ]
Valentin Gomez alivia la presión con un despeje.
[ +3 ‘ ]
Barcelona intenta crear peligro.
[ +3 ‘ ]
Real Betis intenta crear peligro.
[ +2 ‘ ]
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
[ +2 ‘ ]
Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
[ +2 ‘ ]
Real Betis intenta crear peligro.
[ +1 ‘ ]
Saque de portería para Barcelona.
[ +1 ‘ ]
Ocasión para Juan Hernandez (Real Betis), pero su remate de cabeza sale desviado.
[ +1 ‘ ]
Centro de Aitor Ruibal Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área.
[ +1 ‘ ]
Real Betis intenta crear peligro.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Alejandro Balde (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Antony.
Posesión de balón: Real Betis: 33 %, Barcelona: 67 %.
Saque de portería para Barcelona.
Sergi Altimira remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Real Betis intenta crear peligro.
A las manos de Joan Garcia, que sale y se apodera del balón.
Real Betis intenta crear peligro.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
Natan se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
Natan está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Buen disparo de Ferran Torres que va a puerta, pero detiene el portero.
Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Pau Cubarsi se impone a Abdessamad Ezzalzouli en un duelo aéreo.
Posesión de balón: Real Betis: 32 %, Barcelona: 68 %.
Asistencia de Pedri en el gol.
¡G O O O O O O L! – Ferran Torres marca con un disparo con la pierna derecha que es desviado.
Barcelona intenta crear peligro.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Valentin Gomez Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Roony Bardghji saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Marc Bartra alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona tiene el control del balón.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Roony Bardghji (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.
Posesión de balón: Real Betis: 35 %, Barcelona: 65 %.
Juan Hernandez rechaza con éxito el disparo.
Marcus Rashford lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.
El árbitro pita tiro libre a Sergi Altimira (Real Betis) por zancadillear a Lamine Yamal.
Barcelona intenta crear peligro.
Lamine Yamal alivia la presión con un despeje.
Real Betis intenta crear peligro.
Alejandro Balde rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Antony es rechazado.
Real Betis intenta crear peligro.
Asistencia de Pedri en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Roony Bardghji anota con la pierna derecha!
Centro de Pedri Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Gerard Martin se impone a Juan Hernandez en un duelo aéreo.
Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) va demasiado lejos y derriba a Lamine Yamal.
Posesión de balón: Real Betis: 28 %, Barcelona: 72 %.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Alvaro Valles alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
A las manos de Joan Garcia, que sale y se apodera del balón.
Real Betis intenta crear peligro.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Marcus Rashford (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.
Sergi Altimira alivia la presión con un despeje.
¡Osado emate de chilena de Roony Bardghji que se marcha desviado!
Centro de Marcus Rashford Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Betis: 30 %, Barcelona: 70 %.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Marcus Rashford saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Barcelona intenta crear peligro.
Pau Cubarsi alivia la presión con un despeje.
Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) hace un disparo que va desviado.
Real Betis intenta crear peligro.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
Eric Garcia está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Real Betis intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Eric Garcia (Barcelona) por zancadillear a Marc Roca.
Barcelona intenta crear peligro.
Amonestación para Sergi Altimira.
El árbitro pita tiro libre a Sergi Altimira (Real Betis) por zancadillear a Lamine Yamal.
Sergi Altimira es penalizado por empujar a Pedri
Posesión de balón: Real Betis: 29 %, Barcelona: 71 %.
Real Betis intenta crear peligro.
Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Valentin Gomez alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Marc Roca alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Betis: 24 %, Barcelona: 76 %.
Pablo Fornals saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Jules Kounde rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Natan es rechazado.
Pablo Fornals (Real Betis) saca el córner desde la derecha.
Gerard Martin rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Juan Hernandez es rechazado.
Real Betis intenta crear peligro.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Asistencia de Roony Bardghji en el gol.
¡G O O O O O O L! – Volea de Ferran Torres con la derecha al fondo de la red. ¡Qué definición!
Centro de Roony Bardghji Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Pablo Fornals (Real Betis).
¡GOL VÁLIDO! – Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Barcelona debe subir al marcador.
VAR – ¡GOL! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.
Asistencia de Jules Kounde en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Ferran Torres anota con la pierna derecha!
Centro de Jules Kounde Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Betis: 26 %, Barcelona: 74 %.
Buen disparo de Marcus Rashford que va a puerta, pero detiene el portero.
Roony Bardghji saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Valentin Gomez alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Valentin Gomez (Real Betis) por zancadillear a Eric Garcia.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Alejandro Balde está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Barcelona intenta crear peligro.
¡G O O O O O O L! – ¡Antony ve puerta con la pierna derecha!
Alejandro Balde rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Pablo Fornals es rechazado.
Real Betis intenta crear peligro.
Pedri alivia la presión con un despeje.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Gerard Martin Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Real Betis intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Betis: 18 %, Barcelona: 82 %.
Fuera de juego señalado a Alejandro Balde (Barcelona).
Barcelona intenta crear peligro.
Gerard Martin alivia la presión con un despeje.
Real Betis intenta crear peligro.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Antony alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Aitor Ruibal (Real Betis) va demasiado lejos y derriba a Pedri.
Real Betis intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Ferran Torres (Barcelona) por zancadillear a Antony.
Bienvenidos al partido de esta noche.
El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
Barcelona saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0
Saques de Portería 1ª Mitad
3
4
Saques de Portería 2ª Mitad
4
0
Contraataques 1ª Mitad
0
0
Contraataques 2ª Mitad
0
3
Atención Médica 1ª Mitad
5
1
Atención Médica 2ª Mitad
0
0
Sustituciones 1ª Mitad
0
5
Sustituciones 2ª Mitad
5
4
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
1
3
Tiros Bloqueados 2ª Mitad
1
4
Tiros Libres 1ª Mitad
7
5
Tiros Libres 2ª Mitad
12
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
6
4
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
5
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
37
Posesión de Balón 1ª Mitad
63
37
Posesión de Balón 2ª Mitad
63
9
Intentos de Gol 1ª Mitad
8
9
Intentos de Gol 2ª Mitad
7
9
Saques de Banda 1ª Mitad
4
8
Saques de Banda 2ª Mitad
3
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
7
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5