Real Madrid recibe a Real Betis de Manuel Pellegrini en el Santiago Bernabéu por la fecha 18 de LaLiga 2025-26, en un duelo donde los merengues intentarán cerrar la brecha con Barcelona.

​Los blancos ocupan el segundo lugar con 42 puntos, a apenas 4 unidades del líder Barcelona. Real Madrid viene en buen momento tras vencer 2-0 a Sevilla en su anterior compromiso, demostrando solidez defensiva: apenas 16 goles recibidos en 18 partidos. Vinicius Junior y Rodrygo son sus principales amenazas ofensivas, aunque Kylian Mbappé sigue generando oportunidades de gol.

​Betis, sorprendentemente sexto con 28 puntos, es una de las revelaciones de la temporada. Los verdiblancos llegan de golpear 4-0 a Getafe en casa, demostrando una capacidad letal que contrasta con su rendimiento como visitante. ​

El antecedente reciente favorece a Betis: en marzo 2025 derrotaron 2-1 al Real Madrid en el Villamarín. Sin embargo, en el Bernabéu la historia es diferente. Los blancos no pueden permitir otro paso en falso si quieren mantener la pelea por el título contra Barcelona, aunque el equipo verdiblanco es mucho más que un rival de trámite.

El duelo entre Merengues y Andaluces lo podrás seguir en Al Aire Libre.

⏱️Real Madrid vs Betis, minuto a minuto