Manuel Pellegrini está a un paso de hacer historia nuevamente en su travesía por el Real Betis, ya que durante esta jornada se confirmó que el quinto cupo por rendimiento europeo de la UEFA lo obtuvo España por sobre Alemania, debido a la clasificación del Rayo Vallecano a la final de la Conference League, lo que beneficia al club sevillano comandado por el técnico nacional.

Durante esta jornada, el Rayo Vallecano eliminó al Racing de Estrasburgo por las semifinales de la Conference League, por lo que España acumuló 22.094 puntos en la tabla de rendimientos, mientras que Alemania que era el perseguidor del cupo también sumó puntaje por la clasificación del Friburgo a la final de la Europa League, pero llegó a los 21.786 unidades. A falta de un partido, los alemanes sólo podrían llegar a 22.070 puntos totales, por lo que se confirma el quinto pase a la próxima Champions League es de los españoles.

La Liga Española acaba en cuatro partidos, por lo que quedan 12 puntos en juego. Actualmente el Betis de Pellegrini se encuentra quinto con 53 unidades, y su perseguidor es el Celta de Vigo con 47 puntos, por lo que el equipo verdiblanco solamente debe mantener su diferencia de puntaje para sellar su regreso a la Champions tras 20 años de ausencia.

🚨✅ ¡EL RAYO VALLECANO DA LA QUINTA PLAZA DE CHAMPIONS A LALIGA!



🔥 El Real Betis ahora mismo es quinto y entraría clasificado en la máxima competición europea pic.twitter.com/DCGJQInput — Post United (@postunited) May 7, 2026

¿La Roja se despide de un posible fichaje a Pellegrini?

Uno de los espectadores del presente de Manuel Pellegrini en el Betis es la selección chilena, ya que durante este año se especuló que el entrenador nacional podría volver en un futuro cercano, ya que el Ingeniero en una entrevista con ESPN a inicios de abril, apuntó a que le gustaría dirigir a La Roja en el final de su carrera, con la posibilidad de dirigir a Chile en un Mundial o una Copa América.

A pesar de la posibilidad, esta puede que se haya desvanecido para un futuro cercano, ya que el hito de dirigir una Champions League con el Real Betis sería un logro histórico en su carrera, debido a que la escuadra sevillista sólo ha disputado una vez la máxima competición europea. Fue en el año 2005, cuando el cuadro verdiblanco compitió en el Grupo G y quedó eliminado en esta fase tempranera.