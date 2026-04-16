Real Betis de Manuel Pellegrini se despidió de la peor manera de la Europa League 2026. El equipo del Ingeniero llegó a la vuelta ante Sporting Braga con la ventaja de 1-0 obtenida en Portugal, por lo que le bastaba un empate para inscribirse por primera vez en su historia entre los cuatro mejores del certamen continental, sin embargo, desaprovechó una oportunidad única y terminó despidiéndose del sueño internacional.

El equipo andaluz se puso rápidamente en ventaja y llegó a estar 3-0 arriba en el global. Pero cuando todo indicaba que sacaría boletos a las semifinales de la competición, el elenco portugués despertó y revirtió la serie, dejando con las manos vacías a la escuadra del entrenador chileno.

Los goles de Betis vs Sporting Braga por la Europa League 2026

La apertura de la cuenta para el Betis llegó a los 13 minutos luego de una recuperación en ataque que terminó con la anotación de cabeza de Antony. El segundo llegó a los 26′ tras una gran jugada colectiva que Abde Ezzalzouli culminó con una gran definición de derecha.

Dos minutos más tarde, Abde anotó su doblete y estiró las cifras, lo que prácticamente liquidaba la serie. Sin embargo, su anotación fue anulada tras la intervención del VAR producto de una posición fuera de juego. De ahí en más, el Sporting Braga tuvo un sorpresivo renacer y descontó en los pies de Pau Víctor a los 38 de la primera parte.

En el complemento los béticos entraron dormidos, lo cual fue aprovechado por la visita que a los 49′ igualó el partido con gol de Carvalho. Sin embargo, lo peor estaba por venir para el equipo de Manuel Pellegrini, puesto que solo minutos más tarde el árbitro sancionó penal para la visita, el cual Ricardo Horta cambió por gol y puso en ventaja al Braga por primera vez en la serie.

El golpe de gracia llegó a los 74 minutos, cuando Gorby sacó un zapatazo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Pau López para decretar el 4-2 definitivo y sentenciar la llave.

¿Cuándo vuelve a jugar el Betis?

El Betis de Manuel Pellegrini deberá sacudirse rápidamente de esta dolorosa eliminación para enfocarse en su próximo compromiso, el cual está programado para el martes 21 de abril a las 15:30 horas de nuestro país frente al Girona por La Liga.