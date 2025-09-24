La selección chilena cerró hace unas semanas otro fallido proceso clasificatorio de cara a la Copa del Mundo de 2026, quedándose fuera de una cita planetaria por tercera ocasión consecutiva y sumando más dudas que certezas pensando en el futuro.

Chile desaprovechó la oportunidad de clasificar a un Mundial 2026 que tendrá 48 selecciones, terminando en un paupérrimo último lugar de las Clasificatorias Sudamericanas. Ahora, como una luz de esperanza, es que hubo novedades de un importante hecho que podría tener el la Copa del Mundo de 2030 y que surge como un escenario favorable para La Roja.

La Copa que hoy brilla en Sudamérica y que en 2030 vivirá la mayor fiesta de la historia del fútbol. pic.twitter.com/ZUaClf3NYl — Alejandro Domínguez (@agdws) September 24, 2025

⚽ ¿Lo aprovechará La Roja? El Mundial de 2030 podría tener un considerable aumento de cupos

Si ya para este Mundial de 2026 se amplió el número de clasificados a 48, la cita que suceda al certamen planetario que organizarán Marruecos, España y Portugal prepara una cifra aún mayor de selecciones a competir, lo que le podría abrir un portón entero a La Roja.

Esto, porque durante este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con su par de Conmebol, Alejandro Domínguez, para evaluar la propuesta del organismo sudamericano que consiste precisamente en elevar a 64 el número de países en el máximo torneo de selecciones.

Es más, de acuerdo a Diario Olé, si FIFA finalmente acepta la sugerencia de Conmebol el Mundial de 2030 consistiría en un campeonato con 64 selecciones, 16 grupos y con Argentina, Paraguay y Uruguay siendo sedes de un grupo cada uno, en tanto que los 13 restantes debiesen llevarse a cabo en España, Marruecos y Portugal.

Chile se ilusiona con la propuesta de Conmebol para 2030/ © Photosport

🫣 Ojito La Roja: Conmebol confía en un Mundial con 64 selecciones

Al respecto de esta cita con Infantino, el timonel de Conmebol Alejandro Domínguez manifestó en sus redes sociales el optimismo porque su petición pueda tener un final feliz. “¡El Fútbol no tiene fronteras! Tuvimos una reunión sumamente importante con vistas a enaltecer los valores del fútbol. Dentro de poco vamos a anunciar buenas noticias que van a impactar al mundo”.

“¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol”, agregó Domínguez, dejando más que abierto el escenario para un Mundial de 64 selecciones, lo que favorecería enormemente la chance de los 10 países que compiten en Conmebol, entre ellos La Roja.

⁉️ ¿Cómo sería un Mundial de 64 selecciones?

Si se llegara a concretar esta propuesta de tener 64 selecciones en el Mundial 2030, el formato no cambiaría, desarrollándose con 16 grupos en el que los dos primeros de cada uno clasificarían a la siguiente fase, que sería la ronda de eliminación directa con 32 equipos.

En tanto que la clasificación desde las Eliminatorias quedaría a criterio de cada Confederación, lo más seguro que en Conmebol de las 10 selecciones participantes clasificaran 8 y dos terminaran fuera de la cita, un escenario que no podría ser mejor para Chile si es que se hacen las cosas bien de cara a un nuevo proceso.