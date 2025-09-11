Crece la ilusión en Chile: Una reunión clave puede definir el regreso de La Roja a los Mundiales, tras años de fracasos en el ocaso de la Generación Dorada.

¿Pero cómo? Sí, leyó bien: Conmebol tendrá en las próximas semanas una junta que definirá el futuro de nuestro país.

🧐 La reunión de Conmebol que puede devolver a Chile al Mundial

Hay que dejar algo claro de entrada: la posible presencia de Chile en la cita planetaria no es para 2026 (donde ya quedamos fuera tras unas pésimas Eliminatorias), sino que de cara al Mundial 2030.

La reunión de Conmebol de las próximas semanas es para definir el formato de las próximas Clasificatorias, pero hay una idea dando vueltas: la opción de que todos los equipos sudamericanos vayan a la Copa del Mundo, producto de los 100 años del torneo que tuvo su primera edición en Uruguay.

🇨🇱 Esta es la opción de que Chile vaya al Mundial 2030

Según dio a conocer La Tercera: “Una fuente que conoce la interna de la Confederación señala que en algún momento existió la idea de que todos los países sudamericanos estuviesen clasificados, con motivo del primer Mundial de la historia: Uruguay 1930. Además, esta idea se sustentaba en que la FIFA evalúa aumentar aún más la cantidad de equipos participantes, llegando a los 64”.

De todas maneras, eso depende de FIFA. Las otras opciones son que se mantengan los 6,5 cupos para Sudamérica o que bajen a 3,5, tomando en cuenta que ya están clasificados para el Mundial 2030 Argentina, Uruguay y Paraguay, por tener a cargo uno de los tres partidos inaugurales cada uno.

