La Selección chilena vuelve a estar en el centro de la noticia. Después de terminar las Eliminatorias al Mundial 2026 en el último lugar de la tabla, la ANFP tomó una decisión que cambia el panorama inmediato de La Roja: en la próxima fecha FIFA de octubre, Nicolás Córdova no estará en la banca.

La medida abre paso a un interinato inesperado, justo en la antesala de un probable clásico frente a Perú, lo que aumenta la expectativa y el debate sobre el rumbo del equipo nacional.

❓ ¿Quién será el técnico de La Roja en octubre tras la salida de Córdova?

La Roja cerró las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en el último lugar de la tabla, un golpe duro que obliga a mirar hacia adelante. En ese contexto, la ANFP ya comenzó a planificar los próximos desafíos y este martes confirmó un cambio inesperado: Nicolás Córdova no será el técnico del equipo adulto en octubre.

El director de selecciones nacionales, Felipe Correa, lo explicó tras el empate sin goles frente a Uruguay.

“Tenemos un partido en octubre, en Chile, el 10 de octubre. Estamos definiendo la sede en los próximos días y lo más probable es que sea contra Perú”, señaló.

El interinato recaerá en Sebastián Miranda, quien asumirá el mando de manera puntual. “Ese partido, esperando que todavía estemos en el Mundial Sub 20, lo más probable es que dirigirá Sebastián Miranda”, detalló Correa, aclarando además que en noviembre será el turno de Córdova, cuando Chile se mida ante Perú y Rusia.

🤔 ¿Cambio de rumbo o decisión puntual?

Correa quiso bajar el tono a la polémica y aseguró que no se trata de una fractura en el proceso.

“Estas modificaciones no significan gran cambio, pues son entrenadores que apuntan a lo mismo y poseen una planificación conjunta”, sostuvo. Incluso, valoró el trabajo reciente de Córdova con la Roja, en los compromisos contra Brasil y el combinado entrenado por Marcelo Bielsa.

“Estos partidos eran necesarios aprovecharlos como instancia competitiva y se cumplieron objetivos importantes”, indicó.

El dirigente resaltó tres puntos del proceso:

“Formar un nuevo grupo que se pudiera apuntar a próximas Eliminatorias”. “Trabajar al grupo para competir de la mejor manera”. “Los debut que hubo, que son relevantes de cara a lo que viene”.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección chilena?