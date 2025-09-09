La Selección chilena quiere volver a soñar con un Mundial después de años de frustraciones. Y el escenario rumbo al 2030 podría ser más favorable que nunca: Argentina, Uruguay y Paraguay estarían clasificados de forma automática por su calidad de anfitriones, dejando el camino más despejado para las demás selecciones de Sudamérica.

En este contexto, La Roja mira con ilusión un proceso que podría comenzar en 2027 y que, con más cupos disponibles y menos rivales directos, representa una oportunidad dorada de volver a la cita planetaria.

❓ ¿Cuándo empiezan las Eliminatorias para el Mundial 2030?

La FIFA aún no confirma la fecha oficial del inicio de las Eliminatorias, pero todo indica que comenzarán en 2027, una vez finalizado el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo particular es que no todos los países sudamericanos estarán en la ruta clasificatoria: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tendrían su cupo asegurado como anfitriones, lo que reduciría la competencia a solo siete plazas en disputa para las demás selecciones de Conmebol.

Este escenario marca un cambio sin precedentes, ya que por primera vez en la historia de la región, tres equipos no jugarían las Eliminatorias.

⚽ ¿Cómo cambiaría el formato de las Eliminatorias al Mundial 2030?

Hasta ahora, las Eliminatorias sudamericanas se juegan con el clásico todos contra todos a dos ruedas, con 18 fechas.

Sin embargo, con tres selecciones clasificadas de forma automática, la Conmebol debería ajustar el calendario:

Se evalúa mantener las 18 jornadas, pero con fechas libres para Argentina, Uruguay y Paraguay.

para Argentina, Uruguay y Paraguay. Otra opción es reducir el número de partidos y disputar menos jornadas.

En cualquiera de los dos casos, el escenario será mucho más favorable para selecciones como Chile, Bolivia, Perú o Venezuela, que tendrán más margen para soñar con la clasificación.

🎟️ ¿Cuántos cupos tendrá Sudamérica para el Mundial 2030?

Con el formato de 48 equipos aprobado desde 2026, Sudamérica ya contaba con 6 plazas directas y 1 repechaje.

La gran incógnita es si esas plazas se mantendrán además de las tres ya otorgadas a los anfitriones.

👉 Si eso se confirma, casi todas las selecciones de Conmebol tendrían chances reales de acceder al torneo, lo que transformaría las Eliminatorias en una carrera mucho más abierta.

🔥 Propuestas en debate: ¿64 selecciones en 2030?

En paralelo, surgió la idea de expandir el Mundial de 2030 a 64 equipos de forma excepcional por el carácter histórico del centenario.

Esto abriría más cupos a Sudamérica, pero también generaría polémica: significaría organizar hasta 128 partidos, algo logísticamente complejo y cuestionado por su impacto ambiental y deportivo.

La FIFA aún no toma una decisión, pero el tema está sobre la mesa en Zúrich.

🏟️ Mundial 2030: un torneo histórico en seis países

El Mundial 2030 será único e irrepetible.

Partidos inaugurales : Montevideo (Estadio Centenario), Buenos Aires (Monumental) y Asunción.

: Montevideo (Estadio Centenario), Buenos Aires (Monumental) y Asunción. Sedes principales : España, Portugal y Marruecos, donde se jugará la fase de grupos, cruces y final.

: España, Portugal y Marruecos, donde se jugará la fase de grupos, cruces y final. Duración: del 8 de junio al 21 de julio de 2030.

La final aún no tiene sede confirmada, pero todo apunta al Santiago Bernabéu como escenario elegido para cerrar la fiesta.

👀 El impacto en Sudamérica

La exclusión de Argentina, Uruguay y Paraguay del proceso eliminatorio reconfigura totalmente la competencia.

Chile, Perú, Bolivia y Venezuela tendrían más opciones de volver a un Mundial, mientras que Brasil —ya potencia histórica— tendría un camino aún más despejado.

Las Eliminatorias 2030 serán, sin dudas, las más atípicas y polémicas en la historia de Conmebol. Todos los detalles podrás seguirlos en Al Aire Libre.