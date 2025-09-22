Manuel Pellegrini estuvo muy cerca de dirigir la Selección Chilena, pero las negociaciones no prosperaron. Una revelación inesperada confirmó que el Ingeniero tuvo la oportunidad de asumir el desafío con La Roja, aunque finalmente decidió declinar la propuesta por razones que pocos conocían.

La confesión salió a la luz durante una reciente declaración. Un personaje clave del fútbol chileno reveló los detalles de aquellas conversaciones secretas, exponiendo las verdaderas razones por las cuales el actual técnico del Real Betis no llegó a ponerse el buzo de La Roja.

❌ El día que Pellegrini le dijo NO a La Roja

Ricardo Abumohor, expresidente de la ANFP, sorprendió al contar esta historia desconocida en el podcast El Gerente de The Clinic. El directivo reveló que en 1996, tras el empate 1-1 ante Venezuela en Barinas que significó la salida de Xabier Azkargorta, “hablamos con tres técnicos: Jorge Socías, Manuel Pellegrini y Nelson Acosta”.

La negociación con el futuro Ingeniero tomó un aspecto particular. Tanto Pellegrini como “El Lulo” Socías coincidieron en su planteamiento: “Aquí hay que preparar un proyecto a cuatro años plazo”. Sin embargo, esto chocaba frontalmente con la urgencia de la ANFP, que necesitaba clasificar a Francia 1998 de manera inmediata.

🤝 Abumohor empatiza con Pellegrini por su negativa a La Roja

Abumohor fue claro sobre la posición de Pellegrini: “No es que haya dicho que no. Ellos querían partir desde cero”. El que después iba a ser DT del Manchester City y Real Madrid no rechazó la propuesta, pero sí condicionó su aceptación a un proyecto de largo aliento que contemplara el Mundial siguiente.

