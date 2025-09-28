Chile logró superar los nervios del debut y se estrenó con un emocionante triunfo en el Mundial Sub 20. La Roja superó a Nueva Zelanda por 2-1 con un agónico gol de Ian Garquez y sumó sus primeros tres puntos en la cita planetaria.

Nicolás Córdova, entrenador del equipo de todos, no solo valoró la victoria de sus dirigidos, sino que también abordó la opción de asumir la dirección técnica del combinado nacional adulto tras la Copa del Mundo.

🇨🇱 Nicolás Córdova y la opción de quedarse en La Roja adulta

Luego del sufrido triunfo sobre los oceánicos, Córdova fue consultado por la posibilidad de quedarse en La Roja adulta, selección que dirigió de forma interina en el cierre de las Clasificatorias.

“Es algo que no voy a comentar ahora porque estoy súper enfocado en esto. Estamos súper enfocados paralelamente trabajando con la Sub 17, que está entrenando todos los días para preparar el Mundial de Qatar que es en un mes más”, dijo el DT nacional.

“Lo único que nos interesa por ahora es que esto salga de la mejor manera posible para que el proyecto continúe”, concluyó.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile Sub 20?

Tras su debut triunfal en el Mundial Sub 20, Chile volverá a saltar a la cancha este martes 30 de septiembre, cuando se enfrente a Japón desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional por la segunda fecha del Grupo A.

Fecha: Martes 30 de septiembre

Hora: 20:00

Estadio: Nacional

