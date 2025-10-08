La selección chilena cumple esta semana con su preparación para enfrentar a Perú en un amistoso a jugarse este viernes en el Bicentenario de La Florida, encuentro que servirá al elenco nacional para aprovechar esta fecha FIFA del mes de octubre.

El elenco nacional enfrentará a la Bicolor en una nómina que incluye tanto a jugadores del plano local como del exterior, y hasta hoy iba todo en orden hasta conocerse de una sensible baja en el equipo que dirigirá en esta ocasión el técnico Sebastián Miranda.

❌ La baja que hará reordenar ideas en Chile para el duelo con Perú

A solo dos días de que se juegue esta nueva edición del Clásico del Pacífico entre La Roja y Perú hubo novedades sobre una pieza importante que no podrá estar presente por lesión.

De acuerdo a información de Radio ADN, el joven defensor Iván Román sufrió una fractura de muñeca que lo marginará para el pleito de este viernes en La Florida, por lo que Miranda deberá pensar en las opciones que tiene para cubrir dicha ausencia.

Por otro lado, en el búnker de Pinto Durán surgió la preocupación por el estado de Lucas Assadi, quien no participó de la práctica de este miércoles por la mañana debido a un estado febril que lo aqueja.

Chile lamenta la baja de Román y la duda de Assadi/ © Photosport

📅 ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Chile vs Perú?

📡 Cobertura EN VIVO: minuto a minuto, goles y análisis en Alairelibre.cl

📆 Viernes 10 de octubre de 2025

🕗 Hora: 20:00 (Chile)

🏟️ Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida

📺 Transmisión: Chilevisión y DSPORTS (DirecTV 610 / 1610 HD)

💻 Streaming: DGO y Chilevision.cl