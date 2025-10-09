La Selección Chilena vuelve a la cancha este viernes 10 de octubre, cuando enfrente a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico, programado para las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Será un amistoso de alto voltaje que marcará el inicio del nuevo ciclo de La Roja rumbo a las Eliminatorias Sudamericanas 2030, en un contexto de renovación tras quedar fuera del último Mundial.

El combinado nacional será dirigido de manera interina por Sebastián Miranda, actual entrenador de la Sub 17, quien asume el mando ante la ausencia de Nicolás Córdova, recientemente eliminado con la Selección Sub 20 en el Mundial que se disputa en Chile. El último antecedente entre ambos equipos se remonta a 2024, cuando empataron 0-0 en Lima, en un duelo válido por las Eliminatorias al Mundial 2026. Ahora, el conjunto criollo buscará reencontrarse con el triunfo ante un rival que no gana en suelo nacional desde hace 40 años.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido Chile vs Perú EN VIVO?

El amistoso entre Chile vs Perú será transmitido EN VIVO por televisión abierta, cable y streaming. En Chile, los fanáticos podrán ver el partido en Chilevisión y ESPN, además de seguirlo online en distintas plataformas digitales.

💻 TV: Chilevisión / ESPN

Chilevisión / ESPN 📲 Streaming: Chilevisión Web / Chilevisión YouTube / Disney+ Premium / Disney+ Estándar

Chilevisión Web / Chilevisión YouTube / Disney+ Premium / Disney+ Estándar 🖥️ Cobertura minuto a minuto: EN VIVO en Alairelibre.cl, con goles, formaciones y análisis desde La Florida

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Perú?

📆 Viernes 10 de octubre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile (18:00 en Perú / 23:00 GMT)

🏟️ Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida, Santiago

📡 ¿Dónde ver Chile vs Perú por Chilevisión online?

El encuentro será transmitido en señal abierta por Chilevisión, con acceso gratuito también en su portal web oficial y su canal de YouTube.

Chilevisión en TV Abierta (TDT):

11.1 (Santiago), 9.1 (Arica), 4.1 (Iquique), 2.1 (Calama), 7.1 (Antofagasta), 10.1 (Valparaíso), 11.1 (Temuco), 10.1 (Puerto Montt).

Chilevisión en cableoperadores:

VTR: 21 / 711

DirecTV: 151 / 1151

Movistar: 121 / 811

Claro: 55 / 555

Zapping: 21

Entel: 66

Mundo: 15 / 515

GTD/Telsur: 21 / 27

📺 ¿Dónde ver Chile vs Perú por ESPN?

La señal internacional ESPN también transmitirá el partido para quienes sigan el amistoso por televisión de pago.

ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

Zapping: 90 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Perú?

El partido será transmitido gratis y en vivo por Chilevisión en señal abierta y también disponible a través de Chilevisión Web y YouTube, con cobertura para todo el país.

💻 ¿Dónde ver Chile vs Perú online por streaming?

El amistoso estará disponible por streaming en las plataformas:

Chilevisión Web

YouTube de Chilevisión

Disney+ Premium

Disney+ Estándar

🔴 Formación confirmada de Chile vs Perú

Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

DT: Sebastián Miranda (interino).

⚪ Formación de Perú vs Chile

Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Martín Távara, Jairo Concha, Bryan Reyna, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

DT: Manuel Barreto (interino).

📊 Historial Chile vs Perú: Antecedentes del Clásico del Pacífico

El historial del Clásico del Pacífico favorece ampliamente a Chile. La Roja suma 46 triunfos, 16 empates y 24 derrotas ante Perú, con 134 goles a favor y 109 en contra.

La última victoria peruana en Chile fue en 1985 (2-1), hace 40 años, en un amistoso disputado en Santiago. Desde entonces, se han jugado 21 partidos sin triunfos incas en suelo chileno. El último enfrentamiento fue por las Eliminatorias 2026, con empate 0-0 en Lima.

📣 Sigue el Chile vs Perú EN VIVO

