Una de las teleseries futboleras que han surgido este último tiempo tiene como gran protagonista al DT chileno Manuel Pellegrini y su aún incierto futuro cuando acabe contrato con Real Betis a mediados de 2026, ya que el panorama está entre su estancada renovación con el cuadro bético y por otro lado se ha hablado bastante de su posible regreso a Chile para finalmente hacerse cargo de la selección adulta.

Distintas versiones han asomado sobre este coqueteo que existe entre Pellegrini y La Roja, pero recientemente fue el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien quiso aclarar el tema y entregó su apreciación sobre qué camino podría tomar todo este asunto, y si es viable que el Ingeniero tome la posta con miras al proceso para el Mundial de 2030.

👀 Milad reconoce el interés por Pellegrini pero alude a un gran “pero”

En esta búsqueda por un nuevo entrenador que se haga cargo de La Roja a partir del próximo 206, Pablo Milad fue claro al respecto. “Si me dicen el nombre de Manuel Pellegrini, bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra selección”, declaró el timonel del ente rector del fútbol chileno en diálogo con TNT Sports.

“Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro. No podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia. Está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir”, agregó Milad, manteniendo la incertidumbre por lo que pueda pasar en esta novela entre Pellegrini y la selección.

Pellegrini tiene la decisión en su poder según la ANFP/ © Imago

✍️ ¿Cuánto le queda de contrato a Pellegrini en Betis?

El vigente contrato de Manuel Pellegrini con Real Betis expira el próximo 30 de junio de 2026, pero lo cierto es que hay conversaciones para poder extender dicho vínculo.

De igual manera se conoce de un piedra de tope en estas negociaciones del estratega nacional con los verdiblancos, y es que desde la dirigencia del club pretenden renovar solo por 1 año más, mientras que Pellegrini pretende que sean dos años de continuidad en el club.