El descenso de Fortaleza obligó a una reestructuración profunda del plantel y, pese a sumar algunos minutos en el arranque de este año, Benjamín Kuscevic encabeza la lista de salidas obligadas debido a su alto costo para competir en la Serie B del fútbol brasileño.

Si bien algunos clubes grandes de Santiago intentaron repatriarlo durante semanas, el defensor prioriza seguir compitiendo en el extranjero y ya tendría gestiones avanzadas para sumarse a un histórico del continente.

✈️ El club que busca a Kuscevic

La salida del formado en la Universidad Católica responde a una oportunidad de mercado que apareció en el momento justo. Según informó O Povo, el Santos presentó una oferta formal para quedarse con el chileno.

El cuadro del “Peixe” busca jerarquía para su defensa y aprovechó la urgencia de Fortaleza de liberar sueldos altos. Aunque Kuscevic tenía contrato vigente, la realidad financiera de Fortaleza tras el descenso hizo insostenible su continuidad, facilitando la negociación con el elenco santista.

🇧🇷 ¿Qué influencia tiene Juan Pablo Vojvoda en el fichaje de Kuscevic?

El factor clave en esta operación tiene nombre y apellido: Juan Pablo Vojvoda. El técnico argentino, quien hoy dirige los destinos de Santos, solicitó expresamente la incorporación del zaguero nacional.

Vojvoda conoce de memoria el rendimiento de Kuscevic, ya que lo dirigió anteriormente en Fortaleza entre las temporadas 2024 y 2025. Esa confianza técnica fue determinante para que el chileno optara por seguir en Brasil en lugar de escuchar los sondeos desde otras partes del continente.

🚫 ¿Por qué el defensor descartó regresar a la UC o Colo Colo?

Pese al interés de Colo Colo y la UC por repatriarlo en este mercado de pases, la prioridad de Benjamín Kuscevic siempre fue mantenerse en una liga de mayor competencia.

El entorno del jugador y su agencia de representación consideran que, a sus 29 años, el defensor aún tiene cartel para rendir al máximo nivel en el extranjero. La opción de fichar en un grande como Santos cumple con esa exigencia deportiva y económica, cerrando —al menos en este mercado— la puerta a un retorno inmediato al fútbol chileno.