Alexander Aravena entendió el mensaje antes de que su destino fuera peor. Sin minutos en el arranque del Brasileirao 2026, el delantero chileno decidió cerrar su ciclo en Gremio y cambiar de escenario.

El atacante nacional no sumó minutos en las tres primeras fechas del torneo brasileño. Quedó al margen frente a Fluminense, Botafogo y Sao Paulo, una señal clara en un equipo donde su espacio se redujo al mínimo. Con ese contexto, la decisión fue inmediata: dejar Porto Alegre y apostar por un nuevo desafío que le permita volver a competir desde adentro de la cancha.

Alexander Aravena deja Gremio tras perder espacio en el Brasileirao

La temporada 2026 comenzó cuesta arriba para el ex Universidad Católica. Apenas disputó cuatro encuentros por el Campeonato Gaucho y solo en uno arrancó como titular. Un registro bajo para un jugador que buscaba consolidarse en el fútbol brasileño tras dos temporadas.

Ante ese escenario, el delantero optó por no prolongar una etapa sin minutos y acelerar su salida. Según información de ADN Deportes, el seleccionado nacional seguirá su carrera en Portland Timbers, cuadro que compite en la MLS de Estados Unidos.

MLS como nuevo destino y reencuentro chileno

En ese equipo, el Monito Aravena compartirá plantel con Felipe Mora, quien ya suma cinco años en el equipo estadounidense. La presencia de un compatriota también fue un factor relevante en su aterrizaje.

La liga norteamericana aparece como una oportunidad concreta para recuperar continuidad. En la MLS militan figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Heung-Min Son, Thomas Müller y Olivier Giroud, en un torneo que ha elevado su nivel competitivo en los últimos años.

Aravena deja Brasil en un momento complejo para su estatus deportivo. Ahora el desafío es claro: volver a sumar minutos, recuperar confianza y reposicionarse en la órbita de la selección chilena desde Estados Unidos.