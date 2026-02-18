O’Higgins y Bahía se enfrentan este miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas por la fase 2 de la Copa Libertadores. El compromiso se disputará en el Estadio Codelco El Teniente, donde los celestes buscarán dar el primer golpe ante un rival que llega en racha.

El cuadro rancagüino es el segundo equipo chileno en competir en el torneo continental este año y tendrá al frente a un conjunto brasileño que acumula 11 partidos invictos en el torneo estadual. Un cruce exigente para los dirigidos por Lucas Bovaglio, que necesitan hacerse fuertes como locales para encaminar la serie.

¿Quién transmite en vivo O’Higgins vs Bahía por la Copa Libertadores?

TV abierta: CHV.

TV cable: ESPN Premium.

Streaming: Disney+ (plan premium).

También se podrá ver gratis por Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de CHV.

Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Bahía?

El partido entre O’Higgins y Bahía se jugará este miércoles 18 de febrero, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

Fecha: Miércoles 18 de febrero

Hora: 19:00 horas

Estadio: Estadio Codelco El Teniente

Así llegan O’Higgins y Bahía al duelo por Copa Libertadores

O’Higgins viene de caer por 1-2 ante Limache en la fecha 3 de la Liga de Primera, resultado que dejó dudas en el plano local antes de su estreno internacional.

Bahía, en tanto, igualó 2-2 ante Jacuipense por el Torneo Baiano y mantiene una racha de 11 encuentros sin derrotas en el campeonato estadual.

El XI de O’Higgins vs Bahía por la Copa Libertadores

Probable formación O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

El XI de Bahía vs O’Higgins por la Copa Libertadores

Probable formación Bahía: Ronaldo Strada; Luciano Juba, Gabriel Xavier, Román Gómez, Santiago Mingo; Jean Lucas, Nicolás Acevedo, Erick; Kike Olivera, Ademir Santos, Willian José.