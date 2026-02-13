Deportes Limache y O’Higgins se miden este sábado 14 de febrero a las 18:00 horas por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
El cuadro dirigido por Víctor Rivero viene de empatar 1-1 ante Ñublense en Chillán, mientras que el conjunto rancagüino llega con impulso tras vencer por la cuenta mínima a Deportes La Serena en El Teniente. El último antecedente entre ambos fue el 22 de agosto de 2025 y terminó 2-2.
📡 ¿Quién transmite en vivo Limache vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás conocer los detalles del partido en Al Aire Libre.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs O’Higgins?
El partido Deportes Limache vs O’Higgins se jugará este sábado 14 de febrero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
- 🗓 Fecha: Sábado 14 de febrero
- 🕕 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández
🟨 Árbitros del partido entre Deportes Limache vs O’Higgins
- Árbitro: Héctor Jona.
- 1er asistente: Wladimir Muñoz.
- 2do asistente: Nicolás Medina.
- Cuarto árbitro: Dione Rissios.
- VAR: Franco Jiménez.
- AVAR: Alejandro Molina.
🔴⚫ El XI de Deportes Limache vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Matías Borquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos, Ramón Martínez, César Pinares, Marcelo Flores; Jean Meneses, Gonzalo Sosa, Daniel Castro.
DT: Víctor Rivero.
🔵 El XI de O’Higgins vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo, Martín Sarrafiore.
DT: Lucas Bovaglio.
⏱️ Minuto a minuto de Limache vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
Sigue todas las incidencias, goles y jugadas destacadas del compromiso por la tercera fecha del torneo.
- Estadísticas de equipos