Deportes Limache y O'Higgins se miden este sábado 14 de febrero por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

El cuadro dirigido por Víctor Rivero viene de empatar 1-1 ante Ñublense en Chillán, mientras que el conjunto rancagüino llega con impulso tras vencer por la cuenta mínima a Deportes La Serena en El Teniente. El último antecedente entre ambos fue el 22 de agosto de 2025 y terminó 2-2.

📡 ¿Quién transmite en vivo Limache vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs O’Higgins?

El partido Deportes Limache vs O’Higgins se jugará este sábado 14 de febrero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

🗓 Fecha: Sábado 14 de febrero

🕕 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández

🟨 Árbitros del partido entre Deportes Limache vs O’Higgins

Árbitro: Héctor Jona.

1er asistente: Wladimir Muñoz.

2do asistente: Nicolás Medina.

Cuarto árbitro: Dione Rissios.

VAR: Franco Jiménez.

AVAR: Alejandro Molina.

🔴⚫ El XI de Deportes Limache vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Matías Borquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos, Ramón Martínez, César Pinares, Marcelo Flores; Jean Meneses, Gonzalo Sosa, Daniel Castro.

DT: Víctor Rivero.

🔵 El XI de O’Higgins vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo, Martín Sarrafiore.

DT: Lucas Bovaglio.

⏱️ Minuto a minuto de Limache vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

