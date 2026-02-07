Ñublense y Deportes Limache animarán uno de los partidos de la jornada dominical de la segunda fecha del Campeonato Nacional cuando se enfrenten este 8 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. El compromiso será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Los chillanejos llegan a este encuentro tras igualar 1-1 en su visita a Palestino en el debut, mientras que los limachinos están con la moral en alto tras vencer por 3-1 a Colo Colo.

📡 ¿Quién transmite en vivo Ñublense vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Ñublense y Deportes Limache será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Limache?

Ñublense recibe a Deportes Limache este domingo 8 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzun de Chillán.

🗓 Fecha: Domingo 8 de febrero

🕛 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Nelson Oyarzún, Talcahuano

🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Limache

Árbitro: Franco Jiménez.

Franco Jiménez. 1er asistente: Víctor Pasmiño.

Víctor Pasmiño. 2do asistente: Cristian Cerda.

Cristian Cerda. Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera.

Rodrigo Rivera. VAR: Miguel Araos.

Miguel Araos. AVAR: Matías Valenzuela.

👹 El XI de Ñublense vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Lorenzo Reyes, Matías Plaza, Manuel Rivera, Gabriel Graciani; Ignacio Jeraldino y Lucas Molina. DT: Juan José Ribera.

🍅 El XI de Limache vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Matías Borquez; Yerko González, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; César Pinares, Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, Jean Meneses, Daniel Castro; Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con todas las novedades del Campeonato Nacional y lo que ocurra con las campañas de Ñublense y Limache.