Ñublense y Deportes Limache animarán uno de los partidos de la jornada dominical de la segunda fecha del Campeonato Nacional cuando se enfrenten este 8 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. El compromiso será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Los chillanejos llegan a este encuentro tras igualar 1-1 en su visita a Palestino en el debut, mientras que los limachinos están con la moral en alto tras vencer por 3-1 a Colo Colo.
📡 ¿Quién transmite en vivo Ñublense vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?
El compromiso entre Ñublense y Deportes Limache será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Limache?
Ñublense recibe a Deportes Limache este domingo 8 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzun de Chillán.
- 🗓 Fecha: Domingo 8 de febrero
- 🕛 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Nelson Oyarzún, Talcahuano
🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Limache
- Árbitro: Franco Jiménez.
- 1er asistente: Víctor Pasmiño.
- 2do asistente: Cristian Cerda.
- Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera.
- VAR: Miguel Araos.
- AVAR: Matías Valenzuela.
👹 El XI de Ñublense vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Lorenzo Reyes, Matías Plaza, Manuel Rivera, Gabriel Graciani; Ignacio Jeraldino y Lucas Molina. DT: Juan José Ribera.
🍅 El XI de Limache vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Matías Borquez; Yerko González, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; César Pinares, Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, Jean Meneses, Daniel Castro; Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.
