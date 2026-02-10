La ilusión continental vuelve a encenderse en Rancagua. O’Higgins inicia un nuevo desafío internacional y su gente ya respondió: comenzó oficialmente la venta de entradas para el esperado cruce ante Bahía, válido por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El duelo marcará el regreso del Capo de Provincia a la escena continental tras sellar su clasificación en la última fecha del Campeonato Nacional 2025. Enfrente estará uno de los equipos más encendidos del fútbol brasileño, lo que anticipa una noche de alta exigencia y estadio lleno.

❓ ¿Cuándo juegan O’Higgins vs Bahía por la Copa Libertadores?

El partido de ida entre O’Higgins y Bahía se jugará el miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Se espera una alta convocatoria, considerando el contexto internacional del partido y el buen momento del rival brasileño.

🎟️ ¿Dónde comprar las entradas para O’Higgins vs Bahía?

Las entradas para el duelo internacional ya están disponibles exclusivamente a través del sistema oficial Ohipass, en el sitio web:

👉 https://ohipass.cl/

La recomendación del club es comprar con anticipación, debido a la alta demanda proyectada y al aforo limitado del recinto.

💰 ¿Cuáles son los precios de las entradas para O’Higgins vs Bahía?

Los valores definidos para el partido de ida en Rancagua son los siguientes:

Galería: $12.500

$12.500 Andes Norte / Sur: $25.500

$25.500 Andes Centro: $32.000

$32.000 Marquesina: $47.000

$47.000 Palco: $78.000

Los hinchas celestes ya habían repletado el estadio en el último encuentro del año pasado, por lo que no se descarta un nuevo lleno total.

🇧🇷 ¿Qué rival es Bahía y por qué asoma como una prueba exigente?

El cuadro brasileño llega con credenciales de peso. Bahía es actualmente el equipo más goleador del fútbol brasileño, con 22 goles en ocho partidos, promediando una anotación cada 33 minutos.

Además, es uno de los dos clubes de la Serie A que aún no conoce la derrota en la temporada 2026, con siete triunfos y un empate, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos del inicio de año en Brasil.

🔄 ¿Cuándo es el partido de vuelta entre O’Higgins y Bahía?

El duelo de vuelta se disputará el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas (horario chileno), en el Arena Fonte Nova, en la ciudad de Salvador de Bahía.

La serie definirá al clasificado a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde el ganador enfrentará a quien avance del cruce entre Deportes Tolima y el vencedor de The Strongest vs Deportivo Táchira.

🧠 En resumen

Ya comenzó la venta de entradas para O’Higgins vs Bahía.

El partido de ida se juega el 18 de febrero en Rancagua.

Las entradas se compran solo vía Ohipass.cl.

Los precios van desde $12.500 a $78.000.

Bahía llega como el equipo más goleador de Brasil.

La revancha será el 25 de febrero en Salvador.

📣 Sigue toda la cobertura de O’Higgins en la Copa Libertadores 2026 en AlAireLibre.cl, con información de entradas, análisis del rival y el minuto a minuto de una llave clave para el fútbol chileno.