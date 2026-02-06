O’Higgins y Deportes La Serena se miden este sábado 7 de febrero a las 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 2 del Campeonato Nacional.

El equipo rancagüino llega con confianza tras debutar con una victoria por 2-1 ante Deportes Concepción, mientras que el cuadro serenense viene de empatar 2-2 frente a Universidad Católica en el estadio La Portada, en un partido que dejó buenas sensaciones pese a no sumar de a tres.

📡 ¿Quién transmite en vivo O’Higgins vs Deportes La Serena por el Campeonato Nacional?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🖥️ Además, podrás enterarte de todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Deportes La Serena?

El partido entre O’Higgins y Deportes La Serena se jugará este sábado 7 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

🗓 Fecha: Sábado 7 de febrero

🕕 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Deportes La Serena

Árbitro: Claudio Díaz.

1er asistente: Jean Araya.

2do asistente: Hernán Banda.

Cuarto árbitro: Nicolás Millas.

VAR: Mathias Riquelme.

AVAR: Alejandro Molina.

🔵⚪ El XI de O’Higgins vs Deportes La Serena por el Campeonato Nacional

Probable formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.

🔴⚪ El XI de Deportes La Serena vs O’Higgins por el Campeonato Nacional

Probable formación: Federico Lanzillota; Andrés Zanini, Joaquín Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón; Felipe Chamorro, Gonzalo Escalante, Sebastián Díaz, Yahit Salazar; Jeisson Vargas, Matías Marín.

⏱️ Minuto a minuto de O’Higgins vs La Serena por el Campeonato Nacional