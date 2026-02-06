O’Higgins y Deportes La Serena se miden este sábado 7 de febrero a las 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 2 del Campeonato Nacional.
El equipo rancagüino llega con confianza tras debutar con una victoria por 2-1 ante Deportes Concepción, mientras que el cuadro serenense viene de empatar 2-2 frente a Universidad Católica en el estadio La Portada, en un partido que dejó buenas sensaciones pese a no sumar de a tres.
📡 ¿Quién transmite en vivo O’Higgins vs Deportes La Serena por el Campeonato Nacional?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
Además, podrás enterarte de todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Deportes La Serena?
El partido entre O’Higgins y Deportes La Serena se jugará este sábado 7 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
- 🗓 Fecha: Sábado 7 de febrero
- 🕕 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua
🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Deportes La Serena
- Árbitro: Claudio Díaz.
- 1er asistente: Jean Araya.
- 2do asistente: Hernán Banda.
- Cuarto árbitro: Nicolás Millas.
- VAR: Mathias Riquelme.
- AVAR: Alejandro Molina.
🔵⚪ El XI de O’Higgins vs Deportes La Serena por el Campeonato Nacional
Probable formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.
🔴⚪ El XI de Deportes La Serena vs O’Higgins por el Campeonato Nacional
Probable formación: Federico Lanzillota; Andrés Zanini, Joaquín Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón; Felipe Chamorro, Gonzalo Escalante, Sebastián Díaz, Yahit Salazar; Jeisson Vargas, Matías Marín.
