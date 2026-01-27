El Campeonato Nacional 2026 todavía no comienza y ya enfrenta su primer ajuste relevante. La ANFP confirmó una reprogramación que modifica uno de los partidos inaugurales del torneo, alterando la hoja de ruta de dos equipos que se preparaban para arrancar la temporada bajo un escenario distinto.

La decisión impacta directamente a Deportes Concepción y O’Higgins, cuyo cruce sufrió cambios en sede, día y condición de localía. Un movimiento que responde a una contingencia mayor en el sur del país y que obligó a reordenar la planificación original del calendario.

⚽ Reprogramación sacude el inicio del Campeonato 2026

El encuentro que estaba programado para el domingo 1 de febrero en el Estadio Ester Roa Rebolledo finalmente se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua. Además, la ANFP reprogramó el compromiso para el lunes 2 de febrero, a las 20:30 horas.

Según lo detallado, la solicitud fue presentada por la dirigencia de Deportes Concepción, considerando las dificultades operativas para organizar el encuentro en Collao en el contexto actual tras la emergencia de los incendios forestales.

🧩 La postura de Concepción y el ajuste que acepta O’Higgins

El presidente del elenco lila, Diego Livingstone, ya había anticipado el escenario en declaraciones públicas, respaldando la solicitud presentada ante la ANFP: “Dada la contingencia que existe hoy día en la región del Biobío y todos los incendios que están afectando a la gente y a toda nuestra hinchada, se solicitó invertir la localía con O’Higgins”, señaló a ADN Deportes.

El dirigente también señaló que “no se va a poder dar el primer partido como local (en Concepción), pero estamos en Primera División. Van a haber más partidos y vamos a llevar muchos espectáculos a la región”. Un cambio totalmente justificado que permitirá al León de Collao trabajar con mayor calma para su primer desafío de vuelta en la División de Honor.