En un duelo de domingo por la tarde, en Chillán, Ñublense recibió a Deportes Limache que venía de golear a Colo Colo en la primera fecha del Campeonato Nacional. Los Diablo Rojos debieron venir desde atrás para quedarse con al menos un punto, en un duelo trabado y que tuvo una expulsión sobre el final de los Limachinos que le dio más de alguna chance a los locales.

⚽ Los goles de Ñublense vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Gonzalo Sosa abrió la cuenta para los visitantes en el 19′, aplicando la estructura de juego de contragolpe sostuvieron el marcador a favor durante largos psajes del juego. Ignacio Jeraldino puso el 1-1 definitivo cuando corrían 56′ de partido.

📊 Estadísticas de Ñublense vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Atlético Ñublense 1 1 Descanso : 0 1 Finalizado Deportes Limache 56′ Diego Cespedes 70′ Gonzalo Sosa 18′ Daniel Castro 14′

Daniel Castro 14′ Ramon Martinez 79′ Axel Alfonzo 90′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Limache?

Ñublense

🆚 Audax Italiano

📆 Domingo 15 de febrero

🕛 18:00 horas

Limache

🆚 O’Higgins

📆 Sábado 14 de febrero

🕣 18:00 horas