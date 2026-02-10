Josué Ovalle, extremo formado en Colo Colo y que ascendió con Deportes Concepción en 2025, dará el gran salto al fútbol mexicano tras confirmarse su fichaje por Mazatlán FC de la Liga MX. El “Coto” llega a préstamo desde Deportes Limache —dueño de su pase— con opción de compra al término de la temporada 2026. A sus 25 años, el mediocampista ofensivo vivirá su primera experiencia en el extranjero luego de destacar en la Primera B con 21 partidos, 4 goles y 3 asistencias que fueron claves en la liguilla del León de Collao.

“¡Bienvenido a la Perla del Pacífico! A defender con Orgullo, Alegría y Valentía a Mazatlán”, publicó el club sinaloense en sus redes sociales al anunciar oficialmente la llegada del atacante chileno. Por su parte, Deportes Limache despidió al jugador con un emotivo mensaje: “Le deseamos el mayor de los éxitos a Josué Ovalle, quien parte al Mazatlán FC en calidad de préstamo. ¡Éxito en todo lo que venga Coto!”.

El fichaje sorprendió al mercado chileno, ya que Ovalle debía regresar a Limache para el Campeonato Nacional 2026 tras su exitoso paso por Concepción. Sin embargo, el interés del cuadro mexicano cambió todos los planes y le abrió las puertas a la liga azteca, considerada una de las más competitivas del continente.

🛤️ El camino del “Coto” Ovalle: De las inferiores de Colo Colo al protagonismo en el ascenso

El “Coto” Ovalle se formó en las divisiones inferiores de Colo Colo, aunque nunca debutó oficialmente con el Cacique. Su carrera profesional comenzó en la Primera B, donde vistió las camisetas de Deportes Linares, San Antonio Unido y Deportes Melipilla antes de ser fichado por Deportes Limache en el año 2025.

Fue en el primer semestre de ese año cuando Limache lo adquirió desde Melipilla y posteriormente lo cedió a Deportes Concepción para la segunda mitad de la temporada. En la Octava Región, Ovalle se consolidó como una de las figuras del ascenso lila, destacando por su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad goleadora desde el mediocampo ofensivo.

🦁 El legado en el “León de Collao”: Los números que catapultaron a Ovalle a México

En diciembre de 2025, tras sellar el ascenso histórico del León de Collao, Ovalle declaró a En Cancha: “Nosotros nos propusimos con Carlos (Soto) que íbamos a lograr un ascenso. Fuimos a Concepción a pelear cosas, a lograr cosas. No queríamos ir solo a jugar o estar en mitad de tabla”.

Su aporte fue determinante: disputó 21 partidos oficiales, anotó 4 goles y entregó 3 asistencias en la liguilla que consagró campeón a Deportes Concepción. Su rendimiento llamó la atención de Mazatlán FC, que activó rápidamente las negociaciones con Limache para hacerse de sus servicios mediante un préstamo con opción de compra.

🇲🇽 Mazatlán y la exigencia de la Liga MX: El ambicioso reto que espera al volante chileno en Sinaloa

Mazatlán FC milita en la Primera División de México y reforzó su mediocampo con la llegada del chileno, según informó El Sol de Mazatlán. El club de Sinaloa busca fortalecer su plantel para el Clausura 2026, donde competirá contra gigantes como América, Chivas, Tigres y Monterrey.Para Ovalle, el desafío es mayúsculo: deberá adaptarse rápidamente a la exigencia física y técnica de la Liga MX, considerablemente superior a la Primera B chilena. Si logra consolidarse, Mazatlán podría ejercer la opción de compra al finalizar el préstamo a mediados de 2026.