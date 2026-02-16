La memoria en el fútbol no olvida y en Quillota quedó claro. Joaquín Montecinos volvió a enfrentar a O’Higgins y cada vez que tocó la pelota bajaron las pifias desde la galería.

El delantero de Deportes Limache jugó todo el partido bajo un ambiente tenso, marcado por lo que ocurrió el año pasado cuando intentó dejar el cuadro de Rancagua para fichar en Colo Colo, operación que finalmente no se concretó.

🔥 Montecinos y O’Higgins: un conflicto que sigue abierto

El reencuentro expuso que la herida no cerró, pues la hinchada celeste no olvidó aquel episodio y lo hizo sentir en el Estadio Lucio Fariña. Tras el encuentro, el atacante abordó la situación sin esquivar el tema: “Me putearon de todos los colores, de todas las formas posibles. Yo no iba a caer en el juego de responder, siempre he sido muy respetuoso en ese sentido”.

Luego añadió: “Creo que ellos (los hinchas) también vienen a la cancha a desahogarse. Lo importante que se logró el resultado y pudimos quedarnos con los tres puntos”.

⚽ Limache suma, pero el foco se mantiene

Más allá del ambiente, Limache consiguió la victoria y ratificó su buen arranque. Montecinos, eso sí, pidió mesura: “Está comenzando el campeonato. Hay que ser humildes, seguir con esta intensidad que tiene el equipo y afrontar partido a partido todos los desafíos que se nos vienen”.

En la próxima fecha, Montecinos y compañía visitarán a la Universidad de Chile el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.