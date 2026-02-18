En el CDA ya le dijeron que no corre. Y con el libro de pases a punto de cerrarse, un formado en la Universidad de Chile está contra la pared: si no sale ahora, puede pasar el semestre sin club.

Renato Cordero volvió este año desde Universidad de Concepción, donde fue parte del plantel que logró el ascenso a Primera División. Llegó con minutos encima y la intención de pelear un lugar. Pero el mensaje fue claro apenas retomó entrenamientos.

Formado en la U no será considerado por Meneghini

Francisco Meneghini le comunicó personalmente que no lo tendrá en cuenta. El propio volante lo confirmó sin dramatizar: “Él me dijo que no iba a estar considerado y que me lo tomara de la mejor manera, y así lo hice”, contó este martes tras la práctica.

“Estoy bien, preparándome para salir nomás, poniéndome a punto para estar preparado para el equipo que venga. Han sido días muy provechosos, tuve una operación en diciembre y cada vez me he sentido mejor”, explicó.

El problema es que el libro de pases de la Primera División cierra este jueves, por lo que el tiempo apremia. Sin embargo, la opción de jugar en la Primera B sigue siendo más concreta.

Unión Española, la última puerta antes del cierre

La alternativa más cercana es Unión Española y aún se está negociando. “Por lo que sé, todavía está en pie”, aseguró Cordero, dejando abierta la chance de un movimiento que debe resolverse ya.

En la U, la decisión apunta a ajustar el plantel según lo que busca el técnico. Para el jugador, en cambio, el escenario es delicado: viene de un año con protagonismo y ascenso, y ahora tiene que decidir rápido para no quedarse mirando desde afuera.