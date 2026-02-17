Este jueves se cierra el libro de pases y todavía hay nombres pesados del fútbol chileno sin equipo. No es un dato menor: si no firman ahora, no podrán disputar el inicio del Campeonato Nacional 2026.

Eso implica quedarse fuera del primer semestre y depender de la ventana previa a la fecha 19, un mercado más corto y con menos margen para negociar.

Libro de pases en Chile deja a referentes contra el tiempo

Mauricio Isla es el caso más llamativo. Salió de Colo Colo en diciembre y su nombre ha rondado distintos clubes, pero no hay anuncio oficial. Primero apareció Independiente de Avellaneda y, en los últimos días, Everton, que busca soluciones tras un arranque irregular.

Óscar Opazo también sigue libre. Se mencionó un posible regreso a Santiago Wanderers, aunque el club optó por potenciar jugadores formados en casa. Finalmente todo indica que su futuro será en Viña del Mar defendiendo la camiseta de Everton, pero aún no se oficializa.

Otros jugadores libres que esperan definición inmediata

Otro de los nombres es el de Matías Moya, quien llegó a Colo Colo en 2023, volvió tras su préstamo en Iquique durante 2025 y terminó rescindiendo contrato. Ñublense asomó como opción concreta, pero la negociación no se cerró.

Luis Casanova, ex Universidad de Chile y con paso reciente por Iquique, tampoco tiene destino. A ellos se suman Joan Cruz y Raimundo Rebolledo, ambos con pasado en Everton; Sergi Santos, que regresó a Chile tras su etapa en la MLS y fue ofrecido a Colo Colo y Universidad Católica.

Carlos Muñoz, delantero que jugó en Magallanes en 2025 es otro de los que hasta ahora no tiene club, mismo caso de Lucas Soto, quien tiene contrato con el Cacique, pero no será considerado y busca nuevamente su salida.