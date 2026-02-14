Mauricio Isla sigue sin club tras su salida de Colo Colo en diciembre pasado, luego de tener un bajo rendimiento en el año del centenario del Cacique, al igual que todos sus compañeros.

No obstante, esta situación puede cambiar en las próximas horas, ya que el Huaso suena en un equipo de Primera División de nuestro país, el que actualmente pasa por un pésimo momento y necesita empezar a ganar de forma urgente.

🧐 El club chileno que busca fichar a Mauricio Isla

Se trata de Everton. Según dio a conocer Radio Cooperativa, Mauricio Isla fue ofrecido al elenco Oro y Cielo, debido a la necesidad de encontrar un club porque la próxima semana cierra el libro de pases del fútbol chileno.

De concretarse, sería la tercera experiencia de Isla en nuestro balompié, tras sus experiencias en U Católica y Colo Colo, elencos en los que no pudo redondear actuaciones acordes a su tremenda carrera futbolística.

📊 Los números de Mauricio Isla en U Católica y Colo Colo

Mauricio Isla jugó 30 partidos en U Católica, anotando un gol y dando nueve asistencias, en 2.611 minutos disputados, terminando antes de tiempo su contrato.

En Colo Colo tuvo un poco más acción con 51 duelos (4.152 minutos), marcando dos tantos y entregando dos asistencias, ganando los títulos del Campeonato Nacional y la Supercopa 2024, llegando además a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En total completó 81 presencias en el fútbol chileno, con tres goles y 11 asistencias, dejando una sensación de gusto a poco en relación a todo lo que dio en Europa y la Selección Chilena.

📅 ¿Cuándo se cierra el libro de pases del fútbol chileno?

Según las Bases del Campeonato Nacional 2026 el cierre del libro de pases se llevará a cabo 24 horas antes del inicio de la Fecha 4 de la competición.

La fecha mencionada comienza el próximo viernes, por lo que el mercado de fichajes finalizará en la Primera División este jueves 19 de febrero.

